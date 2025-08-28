美國加州盜竊集團橫掃71間家得寶600次　損失過千萬美元14人被捕

據美媒報道，南加州警方8月26日（周二）宣布逮捕14名疑犯，他們涉嫌策劃一場據稱是家得寶公司（Home Depot）史上規模最大的有組織盜竊案，其中9人面臨重罪指控。警方表示，這些疑犯涉嫌在71間家得寶門市進行600多宗盜竊案，涉及南加州多個縣，損失超過1,000萬美元（約7850萬港元）。



據美國廣播公司（ABC）報道，洛杉磯縣地方檢察官表示 Nathan Hochman：「他們基本上在加州的家得寶門店進行了600多宗盜竊案，他們肯定覺得生活很美好。他們已經賺到數百萬美元，而且看來似乎無人能阻止他們。」

警方稱，在塔扎納（Tarzana）經營ARIA批發店的阿爾（David Ahl）是這次犯罪行動的核心人物。當局稱，阿爾面臨48項重罪指控，包括共謀、有組織的零售盜竊、重大盜竊、接收贓物和洗錢。

圖為涉案的14名疑犯。（網絡圖片）

他目前仍被關押在文圖拉縣（Ventura County）的監獄，保釋金定為50萬美元（約390萬港元），一旦罪名成立，將面臨最高32年的監禁。目前尚未公佈阿爾的律師資訊。

文圖拉縣警長Jim Fryhoff表示，阿爾的「助手」會系統性地盜取昂貴的電器零件，例如斷路器、調光器和開關，有時一天之內就能「光顧」文圖拉縣內所有的家得寶（Home Depot）進行盜竊。

據稱，這些贓物隨後被裝在垃圾袋或家得寶包裝盒中，運送到阿爾的公司或家中。警方稱，這些助手目前仍被關押在文圖拉縣監獄，保釋金定為25萬美元（約195萬港元）。

調查也導致阿爾的姐夫被捕，他涉嫌透過eBay出售贓物。 阿爾的前妻和她的男友亦被指控經營一個「幾乎完全相同」的犯罪業務。

在搜查過程中，調查人員查獲價值約370萬美元（約2884萬港元）來自家得寶的財務，以及80萬美元（約624萬港元）的「黑錢」。

警方調取的監視器畫面拍下疑犯的行動，其中一名疑犯據稱在家得寶將貴重物品放在籠子後面和較高的貨架上時，攀爬繞過保安措施。

文圖拉縣的地方檢察官Erik Nasarenko表示：「這不是店鋪盜竊，這是一個涉嫌偷取數百萬美元的犯罪集團，最終在文圖拉縣被制止。」