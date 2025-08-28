明尼蘇達州學校槍擊案　劫後餘生學童：好友趴在我身上不幸中槍

美國明尼蘇達州（Minnesota）一間天主教學校8月27日發生槍擊案，造成2名分別為8歲及10歲兒童死亡，另有17人受傷，其中14人是兒童，當中2名受傷兒童情況危殆。事後，一名5年級生Weston Halsne接受美媒訪問時憶述，槍聲響起時他鑽到長椅下抱着頭，朋友衝上前「整個人趴在我身上」，卻不幸背部中槍，目前已被送往醫院治理。



Weston對記者表示，槍聲響起時，他和朋友躲在校內教堂長椅下，「我想他們是朝彩繪玻璃窗那邊開槍的，真的很嚇人，是Victor（其同學）救了我」。當時，他距離彩色玻璃窗約兩個座位遠，就在那時，Victor挺身而出救他。

他續說：「第一聲槍響我還在想『那是什麼？』，然後又聽到一次，我就立刻鑽到長椅下，把頭抱住。可是我的朋友Victor救了我，因為他整個人趴在我身上，但他中彈了。」

Weston說，他們在長椅下躲了5到10分鐘，然後撤離到體育館並把門鎖上。Victor亦已被送往醫院。他補充：「我那時候真的很怕他會出事，但我想他現在應該沒事了」。

8月27日，美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市天使報喜教堂發生槍擊事件後，家人和親人在警察路障外團聚，教堂內還有一所小學。(Reuters)

綜合美媒報導，槍擊案發生當下，孩子們正在進行晨間彌撒。美國聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）在社交媒體X發帖文表示，已將這一槍擊事件定調為針對天主教徒的本土恐怖主義行為及仇恨犯罪。