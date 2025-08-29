美國再送非法移民至第三國 盧旺達接收首批7人 協議將移交250人
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 重返白宮以來，對移民問題採取強硬立場，旨在驅逐數百萬名非法移民，並尋求第三國協助驅逐。非洲國家盧旺達的政府發言人8月28日發聲明稱，該國本月接收了7名被美國驅逐出境的移民，而兩國數周前已就最多250人的移交達成協議。
盧旺達政府發言人Yolande Makolo在聲明中表示，首批7名經過審查的移民已於8月中旬抵步。其中3人表示希望返回祖國，另有4人希望留在該國生活。無論他們的具體需求如何，這些人都將獲得盧旺達的適當支持和保護。
路透社報道，對於把移民遣送盧旺達的問題，美國國務院發言人28日促媒體向盧旺達查詢，並拒絕就與其他政府的溝通細節發表評論。該發言人重申，執行特朗普政府的移民政策是國務院的首要任務。正如國務卿魯比奧（Marco Rubio）所言，國務院致力於阻止非法移民，並加強美國的邊境安全。
報道指出，美國與盧旺達在8月初達成協議，盧旺達將接收最多250名移民，華府方面已發送初步名單。有批評者認為，驅逐政策危險且殘忍，擔心移民被送往可能存在暴力、沒有歸屬感，且不會當地語言的國家。
據盧旺達政府發言人Yolande Makolo早前表示，根據與華府的協議，被遣返至該國達的移民將獲得勞動力培訓、醫療保健和住宿。
