中國閱兵｜俄公布普京4天訪華行程　列「主要嘉賓」坐習近平右邊

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）即將訪華，克里姆林宮8月29日公布其行程，普京將罕見出訪長達4天，從8月31日至9月3日，先在天津出席上合組織峰會，之後再到北京參加抗戰勝利80周年大閱兵，並會與多國領導人會晤，據俄方介紹，普京會以「主要嘉賓」身份出席閱兵儀式，坐在中國國家主席習近平的右邊，朝鮮領導人金正恩則會坐在習近平的左邊。



俄羅斯總統外交助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）向傳媒講述，在4天行程中，普京會在首2天參與在天津舉行的上合組織峰會，之後普京會前往北京，他會與習近平舉行會談，並會出席9月3日舉行的抗戰勝利80周年大閱兵。他形容俄羅斯領導人展開長達4天的訪問屬非常罕見。

烏沙科夫指，普京會以「主要嘉賓」（main guest）身份出席閱兵，坐在習近平的右邊，金正恩則會坐在習近平的左邊。

2025年5月9日，俄羅斯衛國戰爭勝利80週年紀念日，莫斯科紅場舉行閱兵儀式。中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京在觀眾席上，不時交談。（Reuters）

與莫迪等人會晤 與金正恩會談未確定

普京在華期間也會與多位赴華的領導人舉行雙邊會談，包括印度總理莫迪（Narendra Modi）、伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）、土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）。

烏沙科夫指，普京與金正恩的會談尚未確定，但在討論中。

圖為2024年6月19日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和朝鮮領導人金正恩於平壤會面。（Reuters）

俄公布代表團成員

俄羅斯代表團將包括多名高官，包括外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、防長別洛烏索夫（Andrei Belousov）、中央銀行行長納比烏林娜（Elvira Nabiullina）、總統外交助理烏沙科夫、俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）行政總裁米勒（Alexey Miller），還有俄羅斯大型銀行、企業的負責人。

俄方指，有3份涉及俄羅斯天然氣工業股份公司的文件將在中國簽署，他稱目前無法透露更多細節。