美俄峰會後無以為繼？　默茨：澤連斯基不會與普京舉行會晤

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月15日在阿拉斯加州育俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）舉行會面後，一度讓俄烏停火重燃希望。德國總理默茨（Friedrich Merz）28日表示，儘管特朗普政府依然繼續推動和平協議，他認為烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）不會與普京舉行會晤。



據美媒《政治報》歐洲版報道，默茨在與法國總統埃馬馬克龍（Emmanuel Macron）在布雷岡松堡（Fort de Brégançon，法國總統夏宮）共進晚餐前告訴記者：「與特朗普總統和普京總統早前同意的內容不同，當我們齊聚在華盛頓會面時，我們意識到澤連斯基總統和普京總統顯然不會舉行會談。」

2025年8月28日，法國博爾默萊米莫薩布雷岡松堡（Fort de Bregancon in Bormes-les-Mimosas），在法國與德國召開內閣會議前夕，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，右）歡迎德國總理默茨（Friedrich Merz，左）並舉行工作晚宴。（Reuters）

本月早些時候，川普在白宮出席歐洲領導人會議後表示，他已安排普丁和澤連斯基舉行會談，但莫斯科後來採取措施，降低人們對峰會即將舉行的預期。

在梅爾茨發表上述言論之前，俄羅斯28日（周四）凌晨對基輔發動致命襲擊，造成至少12人死亡，歐盟和英國外交使團的辦公大樓受損。馬克龍等多位領導人嚴厲譴責這次襲擊，並稱其為「恐怖」和「野蠻行徑」。

據報道，歐洲領導人私下對特朗普與普京的和平努力能否取得成果一直存疑，但默茨周四的言論是迄今為止歐洲領導人公開表達的最強烈的質疑之一，他公開質疑特朗普與普京的和平努力能否奏效。

2025年8月27日，摩爾多瓦（Moldova）基希訥烏（Chisinau），德國總理默茨（Friedrich Merz）出席紀念摩爾多瓦獨立日的音樂會。（Reuters）

報道指，默茨和馬克龍在會晤期間努力縮窄在一系列其他問題上的分歧，包括法國反對歐盟與南方共同市場達成貿易協議，以及在國防投資和能源方面的分歧，從而展現雙方在烏克蘭問題上的團結。