聯合國大會前夕　美國吊銷巴勒斯坦官員簽證　阿巴斯料無緣赴會

聯合國大會即將於9月召開，美國務院8月29日發聲明宣布，美方將拒絕並吊銷巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organization，又稱法塔赫或巴解）和巴勒斯坦自治政府成員的簽證。路透社引述一名國務院官員表示，取消簽證清單包括巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）和另外約80名巴勒斯坦人員。



報道指，倘巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）入列，他將無法像往常一樣於9月前往紐約出席聯合國年度大會並發表講話。

2024年12月11日，聯合國大會以大比數通過無約束力的決議案，要求加沙地帶（Gaza）立即、無條件及永久停火及釋放所有人質。（X@UN_News_Centre）

國務院在聲明中指出，巴勒斯坦自治政府駐聯合國代表團不在限制範圍之內，惟未對此進行詳細說明。

巴勒斯坦自治政府駐聯合國代表曼蘇爾（Riyad Mansour）回應指，他們正核實美國此舉的詳細情況，其後會再作出適當回應。

2023年9月21日，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）在美國紐約舉行的第78屆聯合國大會上發表演說。 （Reuters）

報道指，美國據協議通常須允外國外交官進入位於紐約的聯合國總部，但美方認為他們可以就安全、恐怖主義或外交政策原因拒絕發放簽證。

此前多個西方國家宣布將於9月承認巴勒斯坦國，而美國則於7月對巴勒斯坦自治政府官員和巴勒斯坦解放組織成員實施制裁。