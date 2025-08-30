韓國坡州擬於邊境非軍事區辦馬拉松賽事　獲准與朝方磋商安排

韓國官員8月30日（周六）表示，統一部已批准坡州市政府與朝鮮官員聯繫，討論該市在韓朝非軍事區（Demilitarized Zone，DMZ）舉辦國際馬拉松賽事的計劃。



據韓聯社報道，位於首爾北部的邊境城市坡州市政府一直在推動「坡州-開城DMZ國際和平馬拉松」（Paju-Kaesong DMZ International Peace Marathon）。預計比賽路線將從韓國臨津閣和平公園出發，途經非軍事區和朝鮮邊境城市開城，最後回到臨津閣。

2008年10月7日，圖為韓國坡州市臨津閣主題建築北面。（網絡圖片）

據當地官員指，坡州市長金京一於8月7日向統一部提交與朝鮮相關部門進行討論的申請，並於27日（本周三）獲得批准。

按照韓國法律，未經統一部批准，所有國民均不得與朝鮮進行聯繫。坡州市官員正尋求明年初與朝鮮官員會面，討論舉行馬拉松賽事的計劃。

報道指，目前尚不清楚朝方是否會回應磋商的提議。

一位坡州市政府官員自信地表示：「我們將成功舉辦坡州-開城非軍事區國際和平馬拉松，打造一個透過和平連接朝鮮半島與世界的象徵性舞台。」

2020年12月29日，韓國京畿道西北部坡州市市旗。（坡州市政府網站）

坡州市政府表示，如果成功舉辦，預計將能吸引來自10多個國家約2萬名參賽者。