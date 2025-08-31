泰國召開內閣特別會議　批准蓬探續任代總理

泰國政府8月30日召開內閣特別會議，批准蓬探（Phumtham Wechayachai）繼續擔任代總理，直至新內閣就職。



泰國《曼谷郵報》（Bangkok Post）30日報道，內閣特別會議結束後，對外宣布了上述任命決定，同時宣布新任總理秘書長人選。會議還批准了過渡時期行動框架，以確保看守內閣在權限內履行職責並實現穩定。

泰國憲法法院7月1日宣布暫停佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）行使總理職權。泰國政府7月3日召開內閣會議，授權時任副總理兼內政部長蓬探全面代行總理職權。

2025年7月3日，泰國曼谷，泰國時任總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）前往泰國政府大樓參加新內閣的宣誓儀式，在儀式上她將宣誓就任文化部長。此前，泰國憲法法院暫停其總理職務。（Reuters）

泰國憲法法院29日以六比三的多數意見作出裁決，認為佩通坦在與柬埔寨參議院主席洪森通話事件中的有關做法違反憲法相關規定，正式解除其職務。

裁決公布當天，佩通坦召開記者會，表示尊重裁決結果，希望各方團結一致，恢復政局穩定。

2025年7月28日，泰國曼谷，泰國代總理普坦（Phumtham Wechayachai）在皇家空軍第6聯隊基地舉行記者會後，準備前往馬來西亞參與會談。（Reuters）

根據泰國憲法及相關法律，當總理職務終止，全體內閣成員也須一併卸任，國會下議院將負責選出新任總理。在此期間，代理總理將率內閣其餘成員繼續履行看守職責，直至新內閣就職。

據泰媒報道，泰國下議院已發出通知，將於9月3日至5日召開會議，以2023年5月議會選舉前提交的候選人名單為基礎，投票選出新總理。

