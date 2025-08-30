英媒：特朗普曾提議讓解放軍赴烏克蘭任維和部隊　白宮官員否認

英國媒體引述4位知情人士報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月18日與歐洲多國領袖在白宮會面時曾提議，在停戰後的烏克蘭部署中國解放軍擔任維和部隊。白宮官員其後否認曾提出在俄烏非軍事區部署來自中國的維和部隊。



英國媒體8月29日（周五）報道指，特朗普曾考慮俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的想法，邀請來自中國的維和部隊前往烏克蘭執行任務。

2025年8月18日，美國華盛頓特區，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）在白宮橢圓形辦公室與美國總統特朗普（Donald Trump，右）舉行會晤。（Reuters）

據報道，特朗普18日在白宮與歐洲多國領袖及烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）開會時，為俄烏和平協議提出一個建議，邀請來自中國的維和部隊，負責監督沿烏克蘭1300公里前線設立的軍事緩衝區。

報道指，這項提議立即遭到拒絕，烏克蘭也無意讓俄羅斯的盟友來承擔這項任務。

2025年8月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮與歐洲多國領袖舉行會面。（X@WhiteHouse）

據《政治報》（Politico）報道，歐洲官員近日提出在俄羅斯和烏克蘭邊境設立長40公里的軍事緩衝區的想法，俄羅斯對此提議做出積極回應。

然而，該軍事緩衝區域需要一支維和部隊駐守，一般由中立組織或國家派遣。

白宮一位高級官員其後向美國《新聞周刊》（Newsweek）澄清，這一想法「尚未討論過」。

這名官員強調：「特朗普總統及其國家安全團隊繼續與俄羅斯和烏克蘭官員保持接觸，以期舉行雙邊會談，阻止殺戮並結束戰爭。他們並沒有討論中國維和部隊的問題。公開談論這些議題並不符合國家利益。」