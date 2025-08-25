特朗普繼右手後　左手驚現新瘀青　白宮派定心丸：都是同一原因

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前在維珍尼亞州特朗普國家高爾夫俱樂部打球時，被發現左手出現新的瘀青，與右手已存在數月的瘀青位置相似，再度引發外界對這位79歲美國總統健康狀況的關注。



據《野獸日報》（The Daily Beast）報道，特朗普當地時間24日與前美國職棒大聯盟球星「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）和其子凱西（Kacy）在維珍尼亞州的高爾夫球場打球。凱西在隔日於IG上傳影片，標題為：

與總統在球場的一天。

影片中可清楚看到特朗普左手背部出現深色瘀青。

凱西在IG上傳影片，片中可清楚看到特朗普左手背部出現深色瘀青。（IG@kacyclemens）

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）對此回應表示：

特朗普總統是人民的總統，他每天與美國人民握手的次數比歷史上任何一位總統都多，他的承諾始終如一，每天都在證明這一點。

特朗普先前右手就曾出現瘀青，當時他的醫生、海軍上校巴巴貝拉（Sean Barbabella）曾解釋瘀青：

與頻繁握手和服用阿士匹靈導致的輕微軟組織刺激有關，這是標準心血管預防方案的一部分。

值得關注的是，這些瘀青出現的同時，白宮稍早也宣布特朗普因腿部腫脹接受檢查後，被診斷出慢性靜脈功能不全（CVI），這是一種常見於70歲以上人士的疾病。

