聯合國大會前夕　美國吊銷巴勒斯坦官員簽證　歐盟促美重新考慮

聯合國大會即將於9月召開，美國務院8月29日宣布，華府將拒絕並吊銷巴勒斯坦解放組織和巴勒斯坦自治政府成員的簽證。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）8月30日表示，歐盟希望美國重新考慮拒絕向尋求出席下月聯合國大會的巴勒斯坦官員發放簽證的決定。



綜合外媒報道，卡拉斯周六（30日）於哥本哈根舉行的歐盟外長會議後表示，「鑑於聯合國與其東道國之間現有的協議，我們敦促（美方）重新考慮這一決定。」卡拉斯亦引用「國際法」，呼籲美國撤銷這一非同尋常的舉措。

2025年8月30日，丹麥外長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen，左）和歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas，右）在丹麥哥本哈根舉行的歐盟外長非正式會議上發表演說。（Reuters）

美國此舉正值西方各國推動承認巴勒斯坦國之際。法國外長巴羅（Jean-Noel Barrot）在歐盟外長會議前發表演說抗議，「聯合國大會會議不應受到任何准入限制。」多位部長亦響應法國的呼籲，要求美國允許巴勒斯坦代表團進入。

2023年9月21日，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）在美國紐約舉行的第78屆聯合國大會上發表演說。 （Reuters）

報道指，美國據協議通常須允外國外交官進入位於紐約的聯合國總部，但華府認為他們可以就安全、恐怖主義或外交政策原因拒絕發放簽證。

此前多個西方國家宣佈將於9月承認巴勒斯坦國，而美國則於7月對巴勒斯坦自治政府官員和巴勒斯坦解放組織成員實施制裁。