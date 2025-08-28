聯合國世界糧食計劃署：加沙食物援助略增　惟仍不足以防止饑荒

聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme，WFP）8月28日指，加沙地帶獲得的糧食救濟略增，但仍遠不足以防止大範圍的饑荒。



WFP負責人麥凱恩（Cindy McCain）28日接受路透社採訪時稱：「我們現在能運送多一些糧食（進入加沙），這是對的方向，但這遠遠達不到我們的目標，即確保人們不會營養不良或挨餓。」

她說，世糧署目前每天能夠向加沙運送約100輛援助貨車，但這一數字仍遠低於停火期間每天600輛貨車的水平。

2025年8月28日， 位於加沙城的巴勒斯坦人正等待從慈善廚房領取食物。（Reuters）

麥凱恩本週曾走訪了加沙中部的代爾巴拉赫（Deir al-Balah）和南部汗尤尼斯（Khan Younis），她指出：「我見到了正在接受嚴重營養不良治療的兒童，我還看到了他們原本健康時的照片。如今，（我）已經認不出他們的樣子。」

她強調：「我們必須緊急恢復遍布加沙地帶的200個糧食分發點、社區廚房和麵包房組成的網絡。當務之急是創造合適的條件，以便我們能夠接觸到最脆弱的人群並拯救生命。」

據近期發布的「糧食安全階段分類」（IPC）報告，在加沙城或周邊地區目前有逾51萬，即近四分之一加沙人口正處於饑荒狀態；以色列則一再駁斥相關說法，稱之為虛假言論，偏袒巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

