澳洲多地舉行反移民示威 政府譴責：傳播仇恨分裂社區
撰文：聯合早報
出版：更新：
澳洲多個城市星期天舉行反移民遊行，澳洲政府譴責遊行試圖傳播仇恨，並與新納粹分子有關。
路透社報道，主辦方計劃8月31日在澳洲各大城市舉行名為「為澳洲的遊行」（The March For Australia）的反移民示威活動，預料包括悉尼和墨爾本在內等超過20個地方進行集會，以要求政府結束「大規模移民」政策。
集會主辦方在社媒上發文說：「大規模移民撕裂了維繫我們社區的紐帶」，要求政府「結束大規模移民」。
澳洲廣播公司報道，超過1000名示威者參加在墨爾本的反移民遊行，示威群眾揮舞着澳洲國旗，並高喊「澳洲、澳洲、澳洲」口號；估計有約5000人到8000人出席在悉尼的集會。
有示威者說：「我們需要先照顧自己人，這樣我們才能恢復以往的經濟狀態，然後才歡迎新的澳洲人。我目睹了親友找不到出租屋，他們付不起賬單。」
澳洲環境與水源部長瓦特（Murray Watt）告訴天空新聞台：「我們強烈譴責今天舉行的『為澳洲遊行』的集會。這不是為了促進社會和諧。我們不支持這樣的集會，因為它們是為了傳播仇恨，分裂我們的社區。」他也稱，這些集會是由新納粹團體「組織和推動」的。
本文獲《聯合早報》授權轉載
