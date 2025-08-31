九三閱兵｜韓媒：金正恩或周一乘專列赴華　料9月2日抵北京

朝鮮領導人金正恩9月3日將應邀出席在北京的抗戰勝利80周年大閱兵。韓聯社引述韓國政府消息人士指，金正恩很大可能9月1日乘專列啟程赴華。



報道指，朝鮮平壤開往中國北京的的火車車程為20至24小時，預料金正恩明日啟程出發才能於閱兵前一天的9月2日抵京。根據金正恩之前四次訪華行程，其中2018年3月和2019年1月乘坐專列，2018年5月和同年6月則乘專機「蒼鷹一號」。

報道指，雖然無法完全排除金正恩乘專機訪華，但有鑒他近年未乘專機出訪，所以乘專列訪華的可能性較大。不過也有觀點指出，放棄乘專機出訪的原因在於「蒼鷹一號」的型號過於老舊，金正恩或不願再使用。

2019年6月20日，近平同朝鮮勞動黨委員長、國務委員會委員長金正恩舉行會談。從左至右依次是習近平夫人彭麗媛、習近平、金正恩、金正恩夫人李雪主。（新華社）

韓媒《News1》早前通過分析12306網站和酒店預定平台資料預估，由於中國遼寧省丹東市某間酒店近日不讓外賓訂房，以及來往丹東和北京的普通列車票停售，可以作為金正恩乘坐專列赴京的一種佐證。

▼12306網站可見9月3日前由丹東至北京的列車運行資訊消失▼

此外，報道還指列車行徑途中附近的丹東市中聯大酒店也無法讓外賓預定房間，因這酒店可以俯瞰橫跨鴨綠江、連接丹東和新義州的中韓友誼大橋，觀察人士認為，這顯示金正恩極可能搭乘專用列車通過這條橋。

報道指，丹東至北京部份列車在9月1日和2日停運，也可能與金正恩訪華有關。