上合峰會｜中國商務部解讀聲明　強調供應鏈穩定重要性

上海合作組織峰會在天津召開，通過並發布《上海合作組織元首理事會關於支持多邊貿易體制的聲明》（簡稱《聲明》）。中國商務部有關負責人周二（2日）解讀《聲明》，稱聲明展現上合組織維護全球貿易秩序穩定的堅定決心，強調供應鏈開放、包容、韌性和穩定的重要性。



根據中國商務部，《聲明》凝聚上合組織成員國的共識，總體立場上，支持以規則為基礎的多邊貿易體制，反對違反世貿組織規則和原則的貿易限制措施，呼籲各方開展對話與合作，遵守世貿組織規則。

中國商務部2025年2月6日召開發布會。（中國商務部）

應對挑戰上，《聲明》重申推進世貿組織改革的重要性，要求爭端解決機制恢復正常運轉，強調供應鏈開放、包容、韌性和穩定的重要性，並鼓勵就此繼續開展工作。

展望未來上，《聲明》重申發展的重要性，支持發展中成員和最不發達國家更好融入多邊貿易體制，支持白俄羅斯、伊朗和烏茲別克斯坦儘快加入世貿組織，期待2026年召開的第14屆部長級會議（MC14）取得務實成果。

中國商務部稱，這是上合組織成員國元首首次專門就共同支持多邊貿易體制單獨發表聲明，展現上合組織維護全球貿易秩序穩定的堅定決心，另外時機亦准確，近期部份世貿組織成員就所謂「對等關稅」達成框架協議，上合組織成員國重申世貿組織最惠國待遇、非歧視等基本原則，呼籲各方遵守包括世貿組織規則在內的國際貿易法。