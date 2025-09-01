上合峰會直擊｜世界該吃什麼藥？中國接連不斷的藥方令人又敬又畏

中國國家主席習近平9月1日下午出席「上海合作組織+」會議，在演講中，他首次提出「全球治理倡議」。

具體來說，第一，奉行主權平等；第二，遵守國際法治；第三，踐行多邊主義；第四，倡導以人為本；第五，注重行動導向。



這是習近平針對全球面臨的嚴峻問題提出的第四大倡議。

2021年9月，習近平在第七十六屆聯合國大會一般性辯論會上提出「全球發展倡議」。

2022年4月，在博鰲亞洲論壇年會開幕式上，習近平提出「全球安全倡議」。

2023年3月，在中國共產黨與世界政黨高層對話會上，習近平提出「全球文明倡議」。

習近平提出的這四大倡議並非空穴來風，這四大倡議是針對國際社會面臨的問題而來的。

2025年9月1日下午，「上海合作組織+」會議在中國天津舉行。（鄭真 攝影）

習近平2017年5月在「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式演講時針對當時的國際形勢，提出面臨「和平赤字、發展赤字、治理赤字」的論斷。

兩年後的2019年，習近平訪問法國出席中法全球治理論壇閉幕式，指出國際局勢面臨，「信任赤字、和平赤字、發展赤字、治理赤字」。從三大赤字到四大赤字，標誌着中國對國際形勢的思考逐步完善。

而習近平當時就四大赤字提出了解決之道，他指出「堅持公正合理，破解治理赤字」 「堅持互商互諒，破解信任赤字」「堅持同舟共濟，破解和平赤字」「堅持互利共贏，破解發展赤字」。

習近平2019年在法國出席全球治理論壇閉幕式會議，提出四個赤字主張，還同期舉行中法德歐四方會晤。圖為當時法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、德國時任總理默克爾（Angela Merkel）、歐盟委員會時任主席容克（Jean-Claude Juncker）迎接習近平。（Reuters）

全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，以及此次新提出的全球治理倡議，是當時習近平所說公正合理、互商互諒、同舟共濟、互利共贏的進一步理論化延伸。

從「三大赤字」到「四大赤字」，從提出全球三大發展倡議到如今完善為全球四大倡議。中國圍繞全球治理給出的中國方案日漸完善。這是一個崛起的中國就世界應該向何處去給出的答案。

國家主席習近平在2025年上海合作組織峰會，提出「全球治理倡議」，包括五大重點。（新華社製圖）

通俗來說，世界生了什麼病，中國給出的診斷是面臨四個赤字。世界該吃什麼藥，中國給出的藥方是四大倡議。

中國的見解不是一次性全拋出來的，而是持續不間斷陸續提出來的。當其他大國自顧不暇時，中國提出的全球治理方案接連不斷，理論主張一個接一個。

上合峰會：9月1日上午，上合成員國元首理事會第二十五次會議期間，印度總統莫迪與俄羅斯總統普京擁抱熱聊。（X @narendramodi）

當一個小國聽到中國提倡平等、互信時，必然會對這樣的大國胸懷心生敬畏，對中國的大國視野和擔當點贊。

但在「上海合作組織+」等一系列國際會議上，當習近平在俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）、印度總理莫迪（Narendra Modi）這些政治強人面前展現中國的世界主張時，他們是醍醐灌頂、深感英雄所見略同呢？還是感到不寒而慄？美國和歐洲又會如何看待中國睥睨世界、為天下計的做派？

中國早就是房間裏的大象，光芒早就遮不住，任何一個大國都不可能忽視中國的存在。視中國為障礙和對手的國家，看到中國如此的世界雄心，沒有擔憂害怕是不可能的。