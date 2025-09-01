上合峰會｜中印修好「龍象共舞」的產業考量：跟特朗普無關？

8月31日，至今規模最大的上海合作組織峰會在天津開幕，當中最為備受關注的就是印度總理莫迪（Narendra Modi）時隔七年訪華、和中國國家主席習近平見面的行程。

31日的「習莫會」是兩人2024年10月在俄羅斯喀山金磚峰會之後的一次會晤，雙方都強調中印是「夥伴而不是對手」。莫迪在社交媒體X上用中文發布了兩人會面的帖文，稱會晤「富有成果」。習近平則稱「實現『龍象共舞』，應當是中印雙方的正確選擇」。

「俄印中」vs 特朗普

在特朗普（Donald Trump）以50％超高關稅對付印度之際，中印近月關係迅速修好：中國開放讓印度教徒到中印邊境聖地朝聖，中印同意重啟新冠疫情之後從未恢復的直航航班，雙方為人員往來提供簽證便利……而繼喀山會面前後雙方達成邊境巡邏安排和脫離接觸協議之後，雙方也同意成立專家小組，探討邊境劃界－－中印邊境爭議往往被視為中印關係的最大障礙。

8月31日，莫迪在社交媒體X上用中文發布了兩人會面的帖文，稱會晤「富有成果」。（X截圖）

9月1日，莫迪也在X上面分享了他跟習近平、普京（Vladimir Putin）三人並行和聚首談話的照片，營造出俄印中三方機制重啟的印象。

《印度時報》對此就以《「總是令人愉快」：俄羅斯─印度─中國三方合作再現；莫迪總理、普京、習近平在上合峰會上共享溫馨時刻》作報道。

西方輿論普遍認為最近將莫迪推向中國的是特朗普針對印度的關稅政策，以及他與莫迪在印巴衝突議題上的分歧。《紐約時報》的一篇相關報道就以《印度原是中國的經濟替代選項 特朗普終結了這一局面》為題；CNN的一段影片更以《特朗普如何將各國推進中國勢力範圍》為題。

9月1日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）與印度總理莫迪（Narendra Modi）在元首理事會召開前，和中國國家主席習近平交談，期間三人言談甚歡、面帶微笑。(Reuters)

似乎是要呼應這種解讀，曾為特朗普坐牢、在特朗普第一任期是最強硬對華鷹派的白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro），如今扮演「批印先鋒」的角色，日前已將俄烏戰爭形容為「莫迪的戰爭」，認為是印度大買俄羅斯石油才讓戰爭停不下來。

他在周日（8月31日）亦向身在天津的莫迪隔空開炮，聲稱印度作為「全球最大民主國家」，不明白為何莫迪會跟普京和習近平「同床共枕」－－納瓦羅還直接向印度人民喊說，將印度企業低價買入打了折扣的俄羅斯石油再轉口出售的做法是「婆羅門階層犧牲印度百姓來謀取利益」，似乎有煽動印度民意反抗莫迪政府的意味。

2025年8月21日，美國華盛頓特區，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）在白宮西翼附近向記者發表講話。（Reuters）

本年用來針對圍睹中國的美日印澳「四方安全對話」（Quad）峰會原本本年要在印度舉行。在美印交惡的背景之下，《紐約時報》日前引述知情人士消息報道，稱特朗普已沒有在本年秋天訪問印度的計劃。

外界原本期望特朗普能夠利用莫迪可能到紐約出席9月聯合國大會的契機和印度修補關係，可是從此等報道再加上納瓦羅持續不斷針對印度的「戰狼外交」言論來看，特朗普似乎真的是要印度向他公開臣服，停買俄油，甚至承認5月的印巴衝突是他插手叫停的。

無可否認，特朗普在本輪「龍象共舞」的趨向之中「應記一功」（詳見下片），但印度客觀上早就有和中國修好關係的結構性原因。

去年10年的喀山「習莫會」其實就是莫迪試圖修正2020年中印邊境衝突後印度明確投入西方制華陣營的政策的外交動作。特朗普突如其來的跟莫迪翻臉，其實只是中印修好的催化劑，並不是根本原因。

「印度製造」要靠「中國製造」？

2020年中印邊境衝突之後，中印關係惡化，印度帶頭封殺TikTok等中國企業，明確靠向美國。可是，過去幾年，中國的對印出口卻不止沒有減少，還逆向大升。2020年，印度的對華貿易逆差為440億美元，到2024年此數已升至992億美元的史上高位，印度對華出口只得142億，中國對印出口則為1,135億。

在印度國策上，莫迪在2014年剛上任就已經推動「印度製造」政策，希望將當時只佔印度經濟15％的製造業在10年內提高到25％。2020年，已到第二任期的莫迪也推出了所謂的「製造業激勵計劃」（Production-Linked Incentive, PLI），希望推動國內生產發展，鼓勵用國產貨替代進口貨。

配合起特朗普時代的對華貿易戰，以及其催生的「中國+1」全球產業鏈轉移，莫迪的「印度製造」政策與美國地緣政治戰略可算是「不謀而合」。

問題是，經過超過10年發展，製造業在印度GDP的佔比不升反跌。世界銀行數字顯示，從製造業得來的增值2024年只佔印度GDP的13％。

世界銀行數據顯示，印度製造業增值佔GDP比例由2014年的大約15％，跌至近年的大約13％。（World Bank）

而花費230億美元的「製造業激勵計劃」本年也不獲莫迪政府續期。某程度上，這可算是莫迪「承認失敗」。

聚集亞洲的研究和教育機構Hinrich Foundation本年5月就發表了報告點出了問題的重點：「印度製造」依賴「中國製造」。

因此，莫迪想要一邊站隊美國、抵抗中國，一邊想要發展印度製造業，其實是一個不可能的任務。

根據這份報告，在製藥、手機、電訊、太陽能光伏電池與模組、無人機及電池製造等領域，「印度製造」取得了一定成效，例如電訊產業在關鍵部件的進口替代率已達到60%。而印度最大企業集團如Tata Power、Reliance、Adani及Waaree Energies等加大本地投資，自2023年起不到兩年時間，已把太陽能光伏電池和模組的對華依賴程度由九成以上分別降低至56％和66％。

2024年，一名女性員工正在Tata Power位於泰米爾納德邦提魯內爾維利的先進太陽能電池及模組製造廠的生產線上工作。（Tata Power）

問題是，很多印度製造業都依賴中國原料，例如印度仿製藥業供應了美國四成的仿製藥進口，但其對中國活性藥物成分（API）進口的依賴程度過去五年以來依然維持在七成以上。而且，印度電池產業大部份技術依然來自中國電池公司，只有一家由韓國現代汽車和印度公司合營的電池工廠成功達至九成以上的在地生產。

截至2025年初，蘋果（Apple）有20％的iPhone已經在印度生產，問題是由印度本地製造所貢獻的增值只得6％至8％，大部份部零件供應商依然來自中國。

而對印度國家安全非常重要的無人機產業，則有70％的零部件來自中國。

富士康在印度的一家廠房。iPhone 17正在印度投產。（X@IndianInfoGuid）

根據印度智庫「全球貿易研究組織」（GTRI，暫譯）的數字，截至2024年的前十五年內，印度從中國的工業產品進口佔總額由21％升至30％，中國對印出口比其他國家對印出口的增速快2.3倍。在「通訊設備、電腦和電子產品」「機械」「鐵、鋼及基礎金屬製品」之中，超過四成的產品類別對中國進口的依賴程度介乎50％至70％之間。在「化學品和藥品」，近四分之一產品類別對中國進口依賴度超過70％。

在個別產品種類之中，這種依賴也頗為驚人：97.7%抗生素、96.8%用來製造半導體的矽晶圓、86％平板顯示器、75.2%鈾電池、91.4%繡花機……都來自中國。

除了工業製品和中間商品的對華依賴之外，印度的產業技術也需要從中國引進。GTRI的創辦人Ajay Srivastava就表示，「傳統及新興的印度大型企業集團要進軍電池儲能和潔淨交通等新興產業，但它們缺乏技術和專業知識，這使它們高度依賴中國。」與莫迪關係密切的印度富商阿達尼（Gautam Adani）近月亦曾到訪中國尋求與寧德時代、比亞迪等企業進行合作。

簡單而言，「印度製造」是莫迪經濟政策的核心，也是長遠扭轉印度近五成人口還是農民的關鍵－－但是，「印度製造」的發展卻要依賴「中國製造」。

上海合作組織成員國元首理事會第二十五次會議現場。印度總理莫迪。（香港01直播截圖）

因此，即使到了最近幾個月印度政府還有一些阻礙中國廠商投資的行動，莫迪就算沒有特朗普與其反目驅使，早就有和中國改善關係的需要。特朗普的施壓只是讓莫迪能加速轉身的近因。

當然，「印度製造」還是需要依賴像美國這樣的成熟出口市場。不過，此刻的莫迪明顯相信，沒有「中國製造」就沒有「印度製造」，沒有美國市場，印度還是可以依靠內需（印度消費者支出佔GDP超過七成，高於中國的五成多，莫迪在特朗普關稅威脅之後已推出簡化稅制和減稅的政策來刺激消費），並尋找其他出口市場（印度本年已同英國簽署自貿協議，同俄羅斯到歐盟之間的貿易關係都有發展）。

沒有中國製造，莫迪的經濟政策核心無從發展；沒有美國市場，莫迪還是可以尋找其他「替代方案」。儘管印度長期採取不結盟的外交政策，在這種不對稱的不可替代關係之中，如果一定要莫迪作出抉擇，他心中的答案非常清楚。