上合峰會｜埃爾多安晤普京：土耳其欲公平推動烏克蘭和平方案

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會見土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan），稱讚土耳其在調解烏克蘭戰爭問題上的努力。



普京與埃爾多安星期一（9月1日）在中國天津參加上海合作組織峰會期間會晤。普京說：「我相信土耳其在這些問題（烏克蘭戰爭）上的特別作用，會繼續受到重視。」

他補充說，在伊斯坦堡舉行的三輪俄烏直接會談，已在人道主義領域取得進展。

這幾輪談判未能就結束長達三年半的戰爭取得突破，僅促成戰俘交換和士兵遺體移交。俄烏雙方立場存在根本分歧，烏克蘭指責俄羅斯派遣無實際決策權的低級別官員參加談判。

俄方要求烏克蘭實質性地移交莫斯科宣稱已吞併的四個地區，基輔則說這一要求不可接受。

上合峰會：2025年9月1日，土耳其總統埃爾多安在中國天津出席上海合作組織峰會期間會見俄羅斯總統普京。(土耳其總統新聞辦公室/路透社)

美國總統特朗普呼籲普京與澤連斯基舉行會晤，但莫斯科稱，在關鍵問題解決前，俄烏領導人會談為時過早。

埃爾多安在會晤中告訴普京，安卡拉正致力於為烏克蘭戰爭尋求公平持久的解決方案，在伊斯坦堡舉行的各方會談，正在推動和平進程。

土耳其總統府發布的聲明稱，土俄領導人還在會晤中討論了雙邊關係、阿塞拜疆與亞美尼亞之間的和平努力、以色列對加沙的襲擊，以及敘利亞局勢發展。