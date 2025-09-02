受特朗普政策影響　美國勞動市場已流失120萬移民

美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府大幅收緊移民政策，影響全美勞動力市場。分析顯示，今年前七個月，已有120多萬移民從美國勞動力市場消失。



美國廣播公司（ABC）星期一（9月1日）報道，根據皮尤研究中心（Pew Research Center）分析的美國人口普查局初步數據，今年1月至7月期間，美國勞動力市場流失超過120萬移民，當中包括非法滯留者和合法居民。

2025年1月26日，美國移民和海關執法局 (U.S. Immigration and Customs Enforcement，ICE) 特工在伊利諾伊州芝加哥進行拘捕行動，這是美國總統特朗普（Donald Trump）大規模打擊非法移民行動的一部份。（Reuters）

皮尤研究中心高級研究員克萊默（Stephanie Kramer）指出，移民佔美國勞動力近20%。數據顯示，農業、漁業和林業從業者中，45%都是移民；建築業移民佔比達30%，服務業移民佔比約24%。

克萊默說：「目前還不清楚自1月以來移民數量下降的背後，有多少人是出於自願離境、尋找其他機會或避免遭到驅逐，又有多少是因遣返、申報不足或其他技術問題而離開。不過，我們認為初步數據顯示淨移民數為負值，數據準確，足以證明人口減少的確是真實現象。」

特朗普競選總統時承諾驅逐數百萬在美國非法務工的移民。他聲稱驅逐行動會聚焦「危險罪犯」，但被移民海關執法局拘留的移民中，多為無犯罪記錄者。與此同時，在特朗普政策下非法越境的人數已大幅下降。

2025年6月11日，美國德州，圖為示威者在聖安東尼奧市集會，反對美國移民及海關執法局（ICE）搜捕移民行動。（Getty）

達拉斯聯邦儲備銀行勞動力經濟師奧倫紐斯（Pia Orrennius）指出，美國至少50%的就業增長通常由移民貢獻。「據我們觀察，邊境移民潮已基本停止。過去四年，數百萬移民正是通過這種方式湧入。移民數量減少，極大影響了創造就業崗位的能力。」

美國各州農場馬上迎來收穫季節，但許多農場業主擔心到時可能出現勞動力短缺。

全國農場工人事務部倡導主任羅德里格斯（Elizabeth Rodriguez）說，移民當局在農場、企業和建築工地的執法行動，令一切活動陷入停滯。「5月是西瓜和哈密瓜旺季，（執法）行動導致採收延誤，大量作物最後白白報廢。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

