中國閱兵｜金正恩乘專列抵北京　女兒金朱愛隨行　蔡奇王毅迎接

【中國閱兵 / 閱兵時間 / 九三閱兵 / 抗日戰爭 / 抗戰勝利】北京9月3日將舉行抗戰勝利80周年大閱兵，朝鮮領袖金正恩2日下午乘坐專列抵達北京，準備出席明天舉行的閱兵儀式。朝中社發布的照片顯示中共政治局常委、中央書記處書記蔡奇及中國外長王毅在現場迎接，也顯示金正恩的女兒金朱愛隨行出訪。



2025年9月2日，到中國出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動的朝鮮領導人金正恩抵達北京（新華社）

韓聯社較早前報道，根據韓國國家情報院消息，金正恩的女兒金朱愛似乎同行。在朝中社之後發布的照片中，金朱愛站在金正恩的背後。

金朱愛此次會否隨行受到外界廣泛關注，韓國統一研究院高級研究委員吳景燮認為，「如果金朱愛出席此次活動，在以四代世襲為前提的接班格局中，她的地位也可能會進一步強化」。

金正恩訪華：圖為2025年9月2日，一架掛有朝鮮國旗、相信是金正恩的專列駛入北京。（Reuters）

金正恩1日乘搭專列從平壤出發，2日凌晨經連接新義州和丹東的鴨綠江鐵橋（又稱中朝友誼橋）入境中國。

從平壤乘搭列車前往北京通常需要20至24小時。韓聯社指，金正恩乘坐的專列於2日下午4時多抵達北京站附近。

現場照片顯示他下車時滿臉笑容。

金正恩訪華：圖為2025年9月2日，朝中社公開金正恩乘坐專列赴華的照片。（KCNA via REUTERS）

金正恩訪華：圖為2025年9月2日，一架相信是朝鮮領袖金正恩的專列駛到北京。（Reuters）

韓國國情院推測，此次有外務相崔善姬、勞動黨中央委員會國際部部長金成男、勞動黨宣傳鼓動部副部長玄松月等人隨行，金正恩的夫人李雪主和胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正也可能陪同訪華。

2025年6月12日，朝鮮羅津，圖為金正恩與其女金朱愛出席軍艦下水儀式，這艘軍艦早前在下水儀式中發生事故受損，現已修好。（Reuters）

金正恩執政後曾經訪問中國、俄羅斯、新加坡、越南，並出席雙邊會談，不過這次出席中國閱兵，屬他首次亮相多邊外交活動。