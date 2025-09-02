美國法官裁定特朗普在洛杉磯部署國民警衛隊違法　料政府將上訴

特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府為打擊反對其移民政策的抗議活動，6月向洛杉磯部署國民警衛隊，美國法官布雷耶（Charles Breyer）9月2日裁定此違反聯邦法律，並發布命令，禁止特朗普政府在加州部署國民警衛隊以打擊犯罪。美媒指，目前布雷耶暫緩裁決執行，延至9月12日生效，以給予時間讓特朗普政府上訴。



路透社報道，特朗普今年6月，下令派遣4000名國民警衛隊和700名現役美國海軍陸戰隊士兵，藉以應對洛杉磯針對大規模移民突襲行動的抗議活動。

2025年6月13日，美國加州洛杉磯一名示威者舉起寫着「士兵回家」的標語牌和美國國旗，抗議聯邦移民清掃行動。（Reuters）

這次部署加劇洛杉磯的緊張局勢，並引發民主黨人的譴責，他們稱特朗普正在利用軍隊壓制對其強硬移民政策的反對聲音。

加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）提起訴訟，指控部署違反美國一項長期遵守的原則——《禁止軍隊干執法》（Posse Comitatus Act），該法明確限制聯邦軍隊參與國內執法行動。特朗普政府則反駁稱，美國憲法允許總統使用軍隊保護聯邦人員和財產。

2025年6月11日，美國加州洛杉磯市，有民眾抗議近日美國移民和海關執法局 (ICE) 針對非法移民的執法行動，圖為執法人員向示威者發射「非致命」橡膠子彈子彈。（Reuters）

今年6月，布雷耶法官曾初步裁定特朗普動用加州國民警衛隊的行為「很可能違法」，並下令將部隊交還加州州長紐瑟姆控制。不過一周後，聯邦第九巡迴上訴法院推翻該裁決。