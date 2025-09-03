特朗普施壓下　歐盟2025年國防開支將高達3810億歐元

歐洲防衛局（European Defence Agency）稱，歐盟國防開支預計將在2025年達到3810億歐元（約34633億港元），創下歷史新高。歐洲各國正加大投入，以應對來自俄羅斯的安全威脅。



據法國媒體報道，與前一年相比，這一數字增長了10%。在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）施壓下，歐洲北約（NATO）成員國已承諾大幅提升軍費。特朗普長期批評歐洲軍費不足，並在今年7月的北約峰會上要求盟國將國防開支提高至國內生產總值（GDP）的5%。

2025年8月29日，丹麥哥本哈根，歐盟委員會副主席卡拉斯（Kaja Kallas）出席歐盟國防部長非正式會議後，在新聞發布會上發表講話。（Reuters）

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）9月2日（周二）強調：「歐洲正破紀錄地增加國防開支，以保障民眾安全，而且這不會是終點。」

根據歐洲防衛局的數據，在2025年的國防預算中，近1300億歐元（約11817億港元）將用於新型武器等投資項目。同時，歐盟委員會（European Commission）上周披露，為協助成員國擴充軍費而設立的1500億歐元（約13634億港元）的貸款計劃額度已用盡，27個成員國中已有19個申請資金。該「安全計劃」可為成員國提供由歐盟中央預算支持的低息貸款。

自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐洲各國已大幅增加國防開支。西方軍事與情報機構警告，若俄烏戰爭結束，俄羅斯可能在三到五年內具備攻擊北約成員國的能力。

2025年7月16日，比利時布魯塞爾，歐盟旗幟在歐盟委員會總部外飄揚。（Reuters）

歐洲防衛局主管登克（Andre Denk）指出，要達到北約新設定的GDP的3.5%核心國防開支目標，歐洲還需付出更大努力，總體軍費將超過每年6300億歐元（約57263億港元）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

