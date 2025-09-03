特朗普推翻拜登決定　太空司令部將從科羅拉多州遷往阿拉巴馬州

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月2日（周二）宣布，太空司令部（Space Command）將從科羅拉多州（Colorado）的科羅拉多泉（Colorado Springs）遷往阿拉巴馬州（Alabama）的亨茨維爾（Huntsville）。



據路透社報道，此舉將讓一個過去三次總統大選皆壓倒性支持特朗普的州份受益，而一個傳統上反對特朗普的州份則因而受損。

特朗普在橢圓形辦公室表示：「我們都熱愛阿拉巴馬州。我只是以大約47個百分點的優勢贏下這個州份，但我認為這並沒有影響我的決定。」

2025年9月2日，美國華盛頓特區，總統特朗普（Donald Trump，左二）、副總統萬斯（JD Vance，左一）和國防部長赫格塞思（Pete Hegseth，右一）在白宮橢圓形辦公室宣布，太空司令部（Space Force Command）將從科羅拉多州（Colorado）遷往阿拉巴馬州（Alabama）。（Reuters）

報道指，特朗普這項決定推翻了前總統拜登（Joe Biden）政府的一項舉措，拜登政府選擇科羅拉多泉作為太空司令部的永久駐地。

國防部官員早前估計，搬遷該司令部（該司令部已於2023年12月全面投入運作）可能要耗資數億美元，並需時三到四年才能完成。

按照國會記錄，太空司令部約有1700名工作人員。

據報道，特朗普經常將聯邦撥款決策與政治取態聯繫起來。此前，他曾阻止將聯邦調查局（FBI）的總部設在馬里蘭州（Maryland）的提議，稱其為「自由州」（liberal state），並建議將加州的災難援助與該州實行的政策綑綁在一起。

2025年9月2 日，美國華盛頓特區，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室宣布太空司令部（Space Force Command）將從科羅拉多州（Colorado）遷往阿拉巴馬州（Alabama）時面露微笑。（Reuters）

亨茨維爾是美國太空總署（NASA）馬歇爾太空飛行中心（Marshall Space Flight Center）的所在地，也是像洛歇馬丁（Lockheed Martin，又譯洛克希德・馬丁）等國防供應商的主要樞紐，該市過往一直積極遊說在當地設立太空司令部。

太空司令部於2019年在特朗普的首屆政府執政期間成立，負責地球大氣層以外的軍事行動，並保護美國衛星免受潛在威脅。