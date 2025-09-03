特朗普駁斥健康不佳傳聞　形容是假新聞

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日被質疑健康不佳，網上在剛過去的周末更瘋傳「特朗普死了」。特朗普9月2日表示，社交媒體上有關其健康不佳的報道不實，稱之為「假新聞」。他又表示，在剛過去的周末非常活躍，忙於接受媒體採訪，並前往維珍尼亞的高爾夫俱樂部。



特朗普在白宮橢圓形辦公室會見媒體，被問及是否得知網上有關其健康，甚至指他已死的說法。他表示，自己沒有看到，但稱自己上周舉行了好幾場新聞發布會，而且都很成功。「然後我兩天沒做任何發布會，他們就說肯定出了什麼問題，但拜登幾個月都沒做（發布會）」 。

特朗普稱，自己不知道網上的說法，指是相當嚴重的事情，「嗯，這是假新聞」。他又稱，自己在周末非常活躍。

【相關圖輯】特朗普繼右手後 左手驚現新瘀青 白宮派定心丸：都是同一原因（點圖放大瀏覽）：

美國《滾石》（Rolling Stone）引述政府官員和知情人士稱，特朗普得悉網上關於他已死或瀕臨死亡的傳聞，又指對方非常健康，任何試圖將他描繪成體弱多病言論都是「假新聞」和「惡意的」。

現年79歲的特朗普於1月上台時，為美國史上就任年紀最大的總統。今年7月17日，白宮指特朗普的小腿腫脹、右手有瘀黑。其醫生表示，經檢查證實他的腿部問題是由於「慢性靜脈功能不全」引起，這是一種良性且常見的疾病，尤其是在70歲以上的人群中。至於其手上瘀青，則與頻繁握手和服用阿斯匹靈引起的輕微軟組織刺激相符。