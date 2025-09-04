普京總結訪華成果　俄中就西伯利亞力量2號天然氣管道達共識

英國媒體9月3日報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）表示，在其訪華期間，中俄兩國簽署了一份具有約束力的備忘錄，同意推進名為「西伯利亞力量2號」（Power of Siberia 2）的天然氣管道項目。



據路透社報道，普京總結訪華行成果時提到，西伯利亞力量2號項目將為中國帶來競爭優勢，因為中國作為全球最大的能源消費國，將以低於歐洲的價格獲得天然氣。

據報道，儘管中俄兩國已就項目簽署備忘錄，惟目前有關該管道計劃的關鍵細節仍不清楚，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom ）表示，雙方仍未就具體價格尚未達成協議。

2025年9月3日，中國北京，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在天津出席上合組織峰會以及在北京出席抗戰勝利80周年活動後總結訪華成果。（Reuters）

當被問及「西伯利亞力量2號」協議時，普京向記者表示：「最終，談判雙方達成共識，這是一項對雙方都有利的安排。」

普京又指：「順便說一句，該產品的價格並非基於當前價格，而是根據某個公式制定，這個公式完全是客觀的，並且以市場為基礎。」

報道指，這條天然氣管道在未來每年可透過蒙古，從北極亞馬爾（Yamal）氣田向中國額外輸送500億立方米的天然氣，將為中國提供更多選擇，以減少未來對美國液化天然氣的依賴。

普京表示，天然氣管道建成後，俄羅斯每年將向中國供應總計超過1,000億立方米的天然氣。「中國經濟不斷成長，而我們則有機會供應這些原料。」他又指雙方談判已經進行多年。

2025年9月3日，中國北京，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）總結本次訪華之行的成果，在新聞發布會上發表講話。（Reuters）

普京強調：「當然，這將為我們的中國朋友創造競爭優勢，因為，我再說一遍，他們將以均衡的市場價格獲得產品，而不是像我們目前在歐元區看到的那種虛高的價格。說實話，每個人都很滿意，每個人都對這個結果感到高興，我也是。」