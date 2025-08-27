特朗普炒聯儲局理事庫克　財長貝森特護主﹕正清除欺詐與腐敗

美國總統特朗普於周一（25日）指出，由於有充份理由相信聯儲局理事庫克，在一份或多份抵押貸款協議中作出「虛假陳述」，因此宣布解除對方職務。財長貝森特為特朗普的行動辯護。



貝森特周二在白宮內閣會議上表示﹕「聯儲局的獨立性來自它與美國公眾之間的一種政治安排。公眾的信任是其唯一的信譽來源」他又指出﹕「而您，總統先生，正在恢復政府的信任。您正在清除浪費、欺詐和腐敗，過去的做事方式已經不再足夠。」

2025年8月25日，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在其社交平台表示，將即時解除聯儲局理事庫克（Lisa Cook，右）的職務。特朗普指，有充分理由相信庫克在一份或多份抵押貸款協議中做出「虛假陳述」。（Reuters）

不過外界對特朗普的行動另有意見。Evercore ISI分析師Krishna Guha和Marco Casiraghi在報告中表示，特朗普試圖解僱庫克的舉動可能成為一個轉折點，從而讓聯儲局逐漸按總統意願「重塑」。

他們寫道：「我們認為目前的基準情境應是，聯儲局到2026年將出現非常顯著的『特朗普化』。」雖然這並不必然意味着政策與實踐會出現劇烈轉變，「但我們必須非常認真地考慮這會導致與過去做法的斷裂，以及實質上不同的反應函數。」

分析師料明年聯儲局將顯著特朗普化

報告又指出，如果庫克被迫離任，聯儲局獨立性可能遭到侵蝕，並可能「表現為收益率曲線變陡、通脹補償上升以及更高的通脹風險溢價。」

另一方面，外電報道，特朗普政府正在權衡影響地區聯邦儲備銀行的方案，並加強對地方聯儲主席選拔方式的審查。如果特朗普罷免美聯儲理事庫克的決定在法庭上得到支持，他將有機會在7人組成的聯儲局理事會中獲得多數席位。然而，負責制定利率的FOMC還包括5位地方聯儲主席，與美聯儲理事不同，這些主席並非由白宮提名，也無需經參議院批准。

美國聯儲局大樓外觀。（Reuters）

報道引述一位知情人士稱，特朗普周一發表的聲明加劇有關憂慮，各地方聯儲主席相互打了一輪電話，討論庫克被解僱對他們可能意味着什麼。一位知情人士表示，政府的目標不是讓央行更加鴿派，而是審查地區行長是如何被選拔的，因為他們不需要經過參議院的確認。

此外據《華爾街日報》引述知情人士報道，特朗普已告知顧問，希望儘快宣佈接替庫克的理事提名人選。特朗普稱可能任命其經濟顧問米蘭接替庫克。知情人士透露，特朗普討論過的其他潛在人選還包括：世界銀行前行長馬爾帕斯，這位總統的親密盟友曾批評聯儲局未減息。若米蘭被提名接替庫克，馬爾帕斯可能被提名填補另一個理事空缺。