特朗普將簽署行政命令　美國國防部改名為「戰爭部」

美國白宮官員9月4日表示，總統特朗普（Donald Trump）當地周五將簽署行政命令，將國防部（Department of Defense）改名為「戰爭部」（Department of War），重用此一在二戰後棄用逾70年的舊稱謂。



白宮指，行政命令將授權國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）等官員以及國防部本身，在公文及對外通訊中使用戰爭部及戰爭部長等稱謂，行政命令將同時指示赫格塞思提出行政及立法行動，將改名永久化。

美國於1789年設立戰爭部，並在1949年國會通過法案，將陸、海及新設的空軍部門合併為國防部，以體現「以防止戰爭為主」的理念。

白宮指，行政命令將授權國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）等官員以及國防部本身，在公文及對外通訊中使用戰爭部及戰爭部長等稱謂。（Reuters）

上月，特朗普首次提出將國防部恢復稱為戰爭部，他強調：「我不想只顧防禦，我們也要進攻。」

有分析指，特朗普此舉可被視為將政府最大機構打上其個人烙印，同時亦延續其任內多番為政府部門、設施「正名」的舉動。