特朗普將簽署行政命令 美國國防部改名為「戰爭部」
撰文：羅保熙
出版：更新：
美國白宮官員9月4日表示，總統特朗普（Donald Trump）當地周五將簽署行政命令，將國防部（Department of Defense）改名為「戰爭部」（Department of War），重用此一在二戰後棄用逾70年的舊稱謂。
白宮指，行政命令將授權國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）等官員以及國防部本身，在公文及對外通訊中使用戰爭部及戰爭部長等稱謂，行政命令將同時指示赫格塞思提出行政及立法行動，將改名永久化。
美國於1789年設立戰爭部，並在1949年國會通過法案，將陸、海及新設的空軍部門合併為國防部，以體現「以防止戰爭為主」的理念。
上月，特朗普首次提出將國防部恢復稱為戰爭部，他強調：「我不想只顧防禦，我們也要進攻。」
有分析指，特朗普此舉可被視為將政府最大機構打上其個人烙印，同時亦延續其任內多番為政府部門、設施「正名」的舉動。
特朗普籲歐洲向俄中施壓 馬克龍：26國承諾向烏克蘭提供安全保障特朗普打壓升級？ 美司法部對聯儲局理事庫克展開刑事調查美國華盛頓特區起訴特朗普政府 指其擅自部署國民警衛隊違憲中國閲兵 | 特朗普心裏陰影面積 九三閲兵中的美國焦慮