美國人工智慧公司Anthropic：將禁止中國控股企業使用服務

被稱為繼OpenAI後最具潛力的人工智慧（AI）公司Anthropic表示，將禁止中國控股企業使用其服務，稱此舉是為了防止美國的對手在人工智慧領域取得進展，並威脅美國國家安全。



據彭博社報導，這家總部位於三藩市的初創公司正在擴大對「威權」政權的既有限制，涵蓋任何由中國等國家的實體控股（持股過半）的公司，包括其海外業務。

Anthropic在星期五的聲明中稱，中國實體「可能利用我們的能力開發應用和服務，最終服務於敵對的軍事與情報部門以及更廣泛的威權目標」。這些政權「可能利用其模型通過蒸餾等技術推動自身的AI研發，並在全球範圍內與總部位於美國及其盟國的可信賴科技公司競爭」。

公司在聲明中強調，中國及其他威權國家的企業可能被迫與本國情報機構分享資料並合作，這一風險也適用於其子公司。

Anthropic行政總裁阿莫迪（Dario Amodei）一直公開主張對中國實施技術制裁。（Getty）

報導指出，Anthropic行政總裁阿莫迪（Dario Amodei）一直公開主張對中國實施技術制裁。

Anthropic的聲明補充說，將繼續呼籲美國出臺更強有力的出口管制，以防止美國對手發展前沿AI能力。

Anthropic的模型Claude目前並未向中國用戶開放，中國的銀行卡也無法用於支付Claude Pro訂閱費用。但中國的社媒網站上常有網民分享如何使用Claude。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

