加拿大核發國際學生簽證數暴跌　較去年同期減少近9萬份

因留學生增長速度過快、住房和人口壓力，加拿大聯邦政府於2024年初，對國際學生簽證數量設定上限。在此政策下，加拿大在今年上半年發放的國際學生簽數量大幅下降，比去年同期減少近9萬份。



加拿大廣播公司（CBC）報道，加拿大移民、難民及公民部（IRCC）9月3日透露，今年1月至6月，政府簽發的國際學習許可數量降至3.64萬份，而去年同期則共發放12.5萬份簽證。

此外，國際學生簽證的申請數量也有所下降。 2025年上半年，移民部共收到約30.3萬份申請，低於2024年同期的39.9萬份和2023年同期的57.6萬份。

移民部長發言人布朗多（Laura Blondeau）表示，2025年申請數量的下降「清楚地表明我們實施的措施正在奏效」。她表示，移民部「致力於吸引全球頂尖人才，助力經濟發展」。

國際生數量增加導致當地住房價格飆升。

在過去10年中，加拿大的高等教育資金持續減少，加上部份省凍結本地學生學費，許多大學和學院因此加強對國際學生的招募，並愈來愈依賴國際學生繳納的學費——這些學費往往是本地學生的幾倍。

2023年末，加拿大聯邦政府開始對國際生實施更嚴格的要求，並於2024年宣布，未來兩年內將本科留學許可削減35%。數月後，政府進一步削減額外10%，且範圍更擴大至碩博生，政府也收緊畢業後工作許可（Post-Graduation Work Permit, PGWP）計劃的申請資格。