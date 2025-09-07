美國移民局逮捕逾300韓國公民　韓外長：如須要將親赴美處理事件

美國移民和海關執法局（ICE）9月4日在佐治亞州（Georgia）一間為現代汽車（Hyundai）和LG生產電動車電池的工廠內，逮捕約475名工人，其中逾300人是韓國公民。對此，韓國外長趙顯6日稱韓方已設立小組應對，並指如有必要他將親赴美國處理事件。



韓聯社報道，趙顯6日在主持緊急會議時表示，韓國總統李在明已要求官員全力以赴迅速應對事件，並強調韓國國民的權益以及在美投資的韓企業務運作不得受到侵犯。

2025年7月29日，日本東京，圖為韓國外長趙顯開啟訪日行程。（Reuters）

趙顯稱：「我們將討論立即派遣外交部高級官員前往現場，如有必要，我將親自前往華盛頓與美國政府進行磋商。」

ICE釋出當日行動的相關影片：

韓國外交部第一次官同日稍晚與美國務院政治事務副國務卿胡克（Allison Hooker）通話，指逮捕行動及公開韓國人被捕照片的舉動令人遺憾，要求美方盡快解決事件。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前被問到對相關行動的看法時表示，他認為被捕者都是非法移民，ICE只是在履行職責。

2025年9月4日，美國移民和海關執法局（ICE）在佐治亞州（Georgia）一間為現代汽車（Hyundai）和起亞電動車（Kia）生產電動車電池的工廠內，逮捕約475名工人，其中包括超過300名韓國公民，導致工廠停工。（X@ATFAtlanta）

另外，LG公司表示，他們已要求赴美國出差的員工回國，同時暫停除非參加客戶會議以外的赴美行程；現代汽車則表示將調查其供應商及分包商，以確保他們符合相關規定。