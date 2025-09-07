美國取消小額包裹關稅豁免　萬國郵政聯盟：寄美郵件量暴跌81%

聯合國專責郵政事務的機構萬國郵政聯盟（Universal Postal Union）9月6日表示，自美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府8月29日取消小額包裹關稅豁免待遇後，全球已有88間郵政機構全面或局部暫停相關業務，而寄往美國郵件的數量更急挫逾80%。



萬國郵政聯盟6日在聲明中提到，美國落實取消小額包裹關稅豁免待遇後，全球寄往美國的郵件流量幾乎陷入停滯。從各國郵政機構透過聯盟電子網絡交換資料的情況來看，上月29日寄往美國的郵件量較前1週暴跌81%。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、美國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

事實上，在措施落實前，萬國郵政聯盟屬下25個成員國已提早宣布暫停向美國發貨，聯盟雖未透露具體國家名稱，不過法國、英國、德國、意大利、印度、澳洲和日本等國家已暫停向美國發送包裹。

聯盟總幹事表示，該機構正努力盡速研發出技術解決方法，以協助各國郵件機構計算及徵收關稅，使各地民眾能再次將郵件寄往美國。

這張2025年6月16日拍攝的照片中，可以看到位於美國佛羅里達州的美國郵政（USPS）車輛及工作人員。 （Getty）

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）在措施生效前夕曾為政策辦護，稱取消小額包裹關稅豁免填補了非法麻醉藥和其他危險違禁物品藉此流入美國的漏洞，挽救數千名美國人的生命，並為美國每年增加高達100億美元的關稅收入。