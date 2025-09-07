美國移民局拘逾300名韓國公民　韓媒：與美方談判完成將包機接回

美國移民和海關執法局（ICE）9月4日在佐治亞州（Georgia）一間為現代汽車（Hyundai）和LG生產電動車電池的工廠內拘捕超過300名韓國公民，消息一經傳出引發韓國關注，韓國外長趙顯6日指，總統李在明下令全力應對。韓媒7日引述總統辦公室室長姜勳植指，目前與美方開展的談判已經結束，將在行政程序完成後包機飛往美國，好將被拘的韓國公民接回。



姜勳植在周日開展的執政黨與政府高層會議上指，韓國政商二界在事件發生後迅速應對，與美方開展的談判已經結束，強調將與有關部門及企業合作，重新審查並改進韓國赴美商務簽證制度以及居留資格，防止類似事件發生。

2025年9月4日，美國移民和海關執法局（ICE）在佐治亞州（Georgia）一間為現代汽車（Hyundai）和起亞電動車（Kia）生產電動車電池的工廠內，逮捕約475名工人，其中包括超過300名韓國公民，導致工廠停工。（X@ATFAtlanta）

ICE當時共拘捕475名工人，工廠也因此停工。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前被問到對相關行動的看法時表示，他認為被捕者都是非法移民，ICE只是在履行職責。

美媒引述佐治亞州移民律師指，有2名韓國公民根據免簽計劃從韓國抵美，這計劃允許合資格人士在美國旅遊或商務活動90日，強調他們來美只是因公司事務提供簡要建議。

LG公司表示，他們已要求赴美國出差的員工回國，同時暫停除非參加客戶會議以外的赴美行程；現代汽車則表示將調查其供應商及分包商，以確保他們符合相關規定。