美國老婦登記愛犬為選民兩度投票　被控5項罪名

在美國加州南部奧蘭治縣（Orange County）定居的62歲老婦Laura Lee Yourex，因涉嫌用現已故愛犬Maya的名義註冊選民，並在2021年與2022年兩度投票，被當地檢方起訴。她面臨偽證、偽造文件及冒名投票等五項控罪，倘罪成最高可判囚6年。



綜合美媒報道，檢方指，Yourex分別在2021年加州州長罷免與2022年初選中，以自己愛犬Maya Jean Yourex的名義通過郵寄方式投出選票，並且還在2022年初，在社交平台上載愛犬身上貼有「我已投票」的貼紙照片。這種貼紙一般隨附在選票中，以便選民在行使投票權後展示。

Yourex「以狗之名」做出兩次投票，檢方指其中2021年的選票成功被計入，2022年的選票，則遭駁回。她被指控在去年10月上載新照片，其中帶有當時已故愛犬的狗牌以及一張郵寄選票，還附文指「Maya仍收到選票」。

2022年1月，圖為一隻身上貼有「我已投票」貼紙的狗隻，牠的主人Laura Lee Yourex因涉嫌以愛犬名義投票遭檢方指控。（X@ENDVBMWA）

案件曝光則源於Yourex主動聯繫選民登記處，並自稱用愛犬名義投票，這宗案件才進一步被通報給檢方。最終檢方介入調查，並正式起訴Yourex。