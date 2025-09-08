美拘逾300名韓國公民　韓媒：韓國外長本周赴華府處理

美國移民和海關執法局（ICE）、國土安全調查處（HSI）等執法機，日前突擊位於佐治亞州（Georgia）、現代汽車（Hyundai）和LG生產電動車電池的工廠，逮捕逾300名韓國公民，指他們涉嫌非法滯留。韓聯社9月7日引述外交消息人士透露，韓國外長趙顯將於本周赴美，兩國政府正協調相關安排。



2025年9月4日，美國移民和海關執法局（ICE）在佐治亞州（Georgia）一間為現代汽車（Hyundai）和起亞電動車（Kia）生產電動車電池的工廠內，逮捕約475名工人，其中包括超過300名韓國公民，導致工廠停工。（X@ATFAtlanta）

釋放交涉工作已經結束 約派包機接返人員

韓聯社的報道指出，趙顯將與美國政府人士會面，呼籲美方保障南韓公民的權益不受不當侵害，並要求美方提供配合，以便相關人員儘早獲釋。

另外，韓國總統秘書室長姜勳植9月7日表示，經有關部門、經濟團體、企業的迅速應對，關於被拘人員的釋放交涉工作已經結束。

姜勳植表示，目前還剩下行政方面的程式，待相關流程完成後，政府將派包機接回上述人員。為保障旅外公民安全返回，政府不會放鬆警惕，並以負責任態度應對。為防止類似事態重演，政府還將就對美投資項目的出差人員，檢查和改善簽證辦理機制。

2025年9月4日，美國移民和海關執法局（ICE）在佐治亞州（Georgia）一間為現代汽車（Hyundai）和起亞電動車（Kia）生產電動車電池的工廠內，逮捕約475名工人，其中包括超過300名韓國公民，導致工廠停工。（X@ATFAtlanta）

ICE是於9月4日共拘捕475名工人，當中逾300人為韓國公民，工廠也因此停工。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前被問到對相關行動的看法時表示，他認為被捕者都是非法移民，ICE只是在履行職責。