WSJ：與華有關黑客扮美議員刺探中美貿易消息　中方否認指控

美國《華爾街日報》（The Wall Street Journal）9月7日引述消息人士稱，中美雙方7月展開貿易談判前夕，有與華相關的黑客疑假扮一名美國眾議員，發電郵徵詢有關人士對擬議制裁中國的意見，以刺探美方對兩國貿易談判的看法。對此，中國駐華盛頓大使館及中國外交部相繼否認指控。



報道指，美國眾議院「中國特設委」人員、多個貿易團體、律師事務所及政府機關，當時都收到看似來看委員會主席、共和黨籍眾議員莫倫納（John Moolenaar）的電郵，要求收件者對國會針對中國擬議的制裁提出意見。

2024年9月10日，美國華盛頓特區，共和黨籍眾議員莫倫納（John Moolenaar）在記者會上發表講話。（Getty）

報道稱，上述電郵似乎含有惡意軟件，網絡分析人員追蹤到該惡意軟件來自一個名為APT41、疑似與中國情報部門有關的黑客組織。不過，相關電郵並非由政府電郵地址發出，當委員會人員收到郵件後很快就揭發了事件。

報道提及，美國聯邦調查局（FBI）和美國會警察正調查該電郵相關的資訊，目前尚無法確定攻擊者是否成功攻破了任何目標。

2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

對此，中國駐美大使館稱，中方不清楚該網絡攻擊的具體細節，並表示所有國家都面臨難以追蹤的網絡攻擊，中國堅決反對並打擊一切形式的網絡攻擊和犯罪。

中國外交部也透過電郵及聲明中否認指控，重申中國堅決反對任何人在沒有確鑿證據的情況下抹黑他人。