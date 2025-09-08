意大利少年成為首名千禧世代聖人

羅馬天主教教宗良十四世星期天（9月7日）在聖伯多祿廣場主持封聖大典，宣布兩位青年楷模弗拉薩蒂（Pier Giorgio Frassati）和阿庫蒂斯（Carlo Acutis）為聖人。其中，阿庫蒂斯是首位「千禧世代」聖人。



阿庫蒂斯因致力於通過互聯網傳播天主教信仰，而有「上帝的網紅」（God’s Influencer）之稱。阿庫蒂斯的父母是意大利人，他於1991年在倫敦出生，在意大利北部城市米蘭長大。

阿庫蒂斯每天都會去參加彌撒，並以善待受欺凌的兒童和無家可歸者著稱。他熱愛電腦遊戲，並自學編程，用來在網上記錄奇蹟和其他天主教信仰相關的內容。2006年，他因白血病去世，時年15歲。

經梵蒂岡認證，阿庫蒂斯死後創造了兩次奇蹟，這是封聖的必經步驟。阿庫蒂斯的母親說，他封聖表明，「我們都蒙召成為聖人……每個人都是特別的」。

羅馬天主教教宗良十四世2025年9月7日在聖伯多祿廣場主持封聖大典，宣布兩位青年楷模弗拉薩蒂（Pier Giorgio Frassati）和阿庫蒂斯（Carlo Acutis）為聖人。（Reuters）

一名出席封聖大典的17歲信徒說：「阿庫蒂斯是我的榜樣，因為他把日常生活——學校、足球以及對IT和電腦的熱情——與堅定的信仰結合了起來。」

弗拉薩蒂也是意大利人，他愛好登山，是意大利天主教青年運動的成員，經常幫助窮人。1925年，他因脊髓灰質炎去世，卒年24歲。

這是良十四世首次主持封聖大點。此次大典原定於4月舉行，但因上一任教宗方濟各逝世而推遲。

良十四世在星期天的講道中敦促信徒效仿弗拉薩蒂和阿庫蒂斯，「不要虛度此生，而要把它導向高處，使之成為一件傑作」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

