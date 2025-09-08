美媒：國防部戰略轉軚　保護本土優先於應對北京莫斯科

美國《政治報》（Politico）9月5日引述消息人士指，美國國防部（現改名戰爭部）正擬議一份事關優先保護美國本土與西半球的防務計劃，並將這戰略計劃的優先級置於應對北京和莫斯科等對手之上。



報道指此舉是美國國防部戰略的重大轉向，標誌着美國政府立場轉變，因特朗普在首個任期時將北京視為華府的最大競爭對手，而主導立場轉變的官員則為國防部政策次長柯比（Elbridge Colby）。

報道分析這種轉變可能激怒民主黨與共和黨中的對華鷹派人士，因他們認為北京對美國國安構成威脅。而相關草案已經在上月底遞交給國防部長赫格塞思（Pete Hegseth），不排除草案會經過修改。

2025年9月5日，美國華盛頓，圖為特朗普下令後國防部名稱被修改為戰爭部。（Reuters）

報道還指出，這種聚焦保護美國本土的戰略轉變其實已有預兆，例如國防部應總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）命令派駐軍警到洛杉磯與華盛頓協助執法，以及在邊境反移民的舉措，外界因此關注軍隊逐漸介入執法部門事務。