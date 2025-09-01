美國德州2男玩離奇致命遊戲　戴頭盔然後輪流開槍互射　1死1被捕

美國德州哈里斯縣（Harris County）警方上周五（29日）表示，當地2名男子進行一項遊戲，兩人戴着軍用頭盔，在一間民居中拿着步槍輪流、互相向對方開槍。



哈里斯縣警方在Facebook表示，很難相信這些所謂朋友會在一間房子裏戴着頭盔，拿着步槍輪流互射。

事發於8月17日，警方接獲報案並抵達現場，發現成年男子Aaron Prout的頭部疑似槍傷，他被送往醫院，但隨後因傷勢過重死亡。死者是一名來自英國的哈里斯居民。

美國德州哈里斯縣（Harris County）警方2025年8月29日表示，當地2名男子進行一項遊戲，兩人戴着頭盔，在一間民居中拿着步槍輪流、互相向對方開槍。圖為其中一名男子、屋主Sean Odonnell。（美國德州哈里斯縣警察署）

官員們沒有透露兩人在進行這次悲慘的射擊練習時所使用的步槍類型以及兩人之間的距離。

警方在現場還發現另一名男子、屋主Sean Odonnell。警方指控對方涉嫌謀殺Aaron Prout，把疑犯關押在哈里斯縣監獄。

根據《紐約時報》，警方未有公布具體步槍型號及雙方射擊距離等細節。