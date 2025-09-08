英國倫敦地鐵展開罷工　為期5天勢打亂首都交通

英國倫敦地鐵工人9月7日起，展開為5天罷工，料對英國首都交通造成巨大影響。地鐵方面建議，乘客應在7日傍晚6時前乘搭，以應對當晚展開的工潮，於8日至11日之間，地鐵服務將只有極少部份服務。此外，連接金絲雀碼頭（Canary Wharf）和倫敦市中心的Docklands Light Railway，也將在9日和11日不運行。



工會組織「英國鐵路、海事和運輸工人全國聯盟」（RMT），由於薪酬、輪班模式的安排未達共識，觸發此波行動。工會強調，不是以行動索要巨額金錢，而是由於疲勞和極端的輪班問題，影響了工人的健康和福祉。

倫敦交通局（Transport for London）表示，減少合約規定每週工作35小時「既不切實際，也負擔不起」，強調交通局致力解決爭端，並已提出員工加薪3.4％。

圖為2025年9月7日，英國倫敦的地鐵站展示罷工信息。（Reuters）

倫敦地鐵罷工期間，TFL部分服務維持。其中，伊利沙白線（Elizabeth Line）運營到希斯路機場（Heathrow Airport）的列車，地面部份將正常運行，但部份車站暫停。

罷工除影響上班族和遊客，也促使英國搖滾樂隊Coldplay推遲原定本周舉行的兩場音樂會，而美國歌手Post Malone也推遲了他在倫敦的兩場演出。