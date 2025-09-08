英駐美大使焦慮：若中國贏了，我們生活要變天

當地時間9月6日，英國駐美國大使曼德爾森（Peter Mandelson）在一場關於英國「脱歐」後與美國關係前景的演講中渲染稱，英美之間建立新的科技夥伴關係至關重要，否則中國將在人工智能、量子計算和生物技術等關鍵領域實現對西方的技術主導。



「只有美國具備與中國在科技上競爭的能力、財富和決心。」曼德爾森宣稱，如果未來數十年中國贏得「科技霸權之戰」，將影響「我們生活的方方面面」。他還將英美計劃中的科技協定比作冷戰時期確立英美特殊安全關係的條約，並補充稱，英美必須「整合共同擁有的強大資源」，才能贏得與中國的競爭。

圖為英國議會上院議員、前副首相及商務大臣曼德爾森（Peter Mandelson）在2010年倫敦薩奇藝廊（Saatchi Gallery）舉行的全球投資會議上發言。(Getty)

英國《金融時報》當地時間9月7日報道稱，曼德爾森是英國工黨元老級人物，去年12月被英國首相施紀賢（Keir Starmer）任命為駐美大使。他的這番言論，形塑出一幅「美國陷入與中國的戰略性競爭」的嚴峻圖景，並聲稱中國是「西方有史以來遇到的最強大現代競爭對手」。

值得注意的是，在還未成為英國駐美國大使之前，曼德爾森也曾多次發表涉華言論，但論調卻與如今大不相同。去年9月，他在接受彭博社採訪時，批評英國前任保守黨政府未能與中國保持適當的溝通渠道，並認為這正是英國新政府需要改變的。他當時還指出，過去十年英國犯的最大錯誤就是對華態度急轉，「這是不理智的，也是不現實的」。

據報道，美國總統特朗普本月將對英國進行為期三天的國事訪問，英國希望與美國簽署一項關於技術夥伴關係的諒解備忘錄。

2025年7月28日，蘇格蘭特恩貝里（Turnberry），美國總統特朗普（Donald Trump，右）與英國首相施紀賢（Keir Starmer，左）在特朗普旗下的特恩貝里高爾夫俱樂部會面時握手。（Reuters）

雖然細節尚不明確，但官員們表示，該協議將建立跨人工智能、量子計算、國防創新和民用核能等領域的「互補性夥伴關係」，這些領域被視為是推動先進計算型經濟體所必需的。

曼德爾森稱，這一設想中的夥伴關係應當像1958年簽署的《英美共同防禦協定》那樣具有重要意義，當時該協定是因蘇聯發射人造衛星「斯普特尼克」號而促成，隨後英國首相哈羅德·麥克米倫與美國總統約翰·甘迺迪又達成了後續的一系列核協議。

「擺在我們面前的選擇既鮮明又緊迫。大西洋聯盟必須演變，以應對我們這個時代最大的挑戰：在全球科技競賽中保持領先。」他說道。

今年5月，英國成為首個與特朗普政府簽署所謂「解放日」關稅減免協議的國家，協議在汽車和鋼鐵關稅上提供優惠，條件是英國必須滿足「美國要求」，將中國排除在戰略供應鏈之外。

曼德爾森沒有透露與美國建立科技夥伴關係是否也會附帶要求，迫使英國在自動駕駛和移動通信等技術領域跟隨美國，將中國排除在外。

英國政府官員堅稱，曼德爾森在與中國的科技競賽中採取的是所謂「二分法」（binary approach）策略，希望在非敏感領域與中國「合作」，同時在戰略領域與中國「競爭」，這同英國政府的想法相符。

然而，施紀賢政府當前面臨着一個迫在眉睫的考驗——究竟該如何劃定這條界限。英國是否應允許中國最大的風力渦輪機制造商之一向北海風電場供貨，特朗普政府對此「表示擔憂」，目前該問題仍懸而未決。

曼德爾森還認為，英國必須利用「脱歐」後的自由度，採取更加自由化、美國式的科技監管方式，而不應讓未來技術被「過度監管」所束縛，例如歐盟的數據保護法規和《人工智能法案》。

特朗普政府曾威脅，如果歐盟和英國不放鬆科技稅收和在線監管，就對其徵收關稅。但曼德爾森表示，雖然「脱歐」讓英國在經濟上被擠壓在美、中、歐這三大工商業監管集團之間，但也從根本上「改變了我們的地緣政治選擇」。

2025年5月8日，美國華盛頓白宮，美國總統特朗普（Donald Trump）在橢圓形辦公室宣布與英國達成貿易協議後與英國駐美國大使文德森（Peter Mandelson）握手。（Reuters）

他說：「『脱歐』讓我們能夠追求更緊密的英美關係。」他認為，關於「脱歐」將削弱英國在華盛頓影響力的預測「已經被證明是錯誤的」。

被派往華盛頓與特朗普打交道的曼德爾森還堅稱，他對美國可以做到「尊重而不諂媚」。他讚揚特朗普為解決俄烏衝突所作的努力，並提到特朗普在「多個衝突領域」的干預行動，以表明這位美國總統並非像人們有時描述的那樣——「對世界漠不關心」。

曼德爾森最後找補說，儘管特朗普行事風格難以捉摸，但他並非外界常說的那樣是「打破戰後秩序的罪魁禍首」，而更多的是這一地緣政治鉅變的結果，而非起因。

「他（特朗普）未必總能做對每件事，但憑藉一支馬克筆和自由隨性的橢圓形辦公室記者會，他已向國際舊秩序的守護者們敲響了震耳欲聾的警鐘。」曼德爾森這樣說道。