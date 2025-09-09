特朗普9月17日將訪英國晤查理斯三世 英媒：黃仁勳等巨頭陪同
英國白金漢宮此前宣布，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）受英王查理斯三世（King Charles）邀請，將於9月17日起赴英進行國事訪問。英媒周一引述消息人士指，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳等美國科企和金融巨頭將隨同訪英。
英國天空新聞（Sky News）引述消息人士報道，查理斯三世將在溫莎堡設國宴招待特朗普。黃仁勳、OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）、資產管理巨頭貝萊德（BlackRock）董事長芬克（Larry Fink）和私募基金黑石集團行政總裁蘇世民（Stephen Schwarzman）預計出席宴會。
消息人士補充說，蘋果（Apple）行政總裁庫克（Tim Cook）也已收到邀請並可能出席國宴。據悉，摩根大通（JPMorgan）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）因現有的日程安排而無法前往英國。
報道指出，這些美企巨頭的出席，加深了人們對特朗普揭曉對英國的新一波企業交易和投資浪潮的期望。為期3天的討論預計聚焦在加強英媒核電產業緊密合作，以及人工智能（AI）和其他科技產業合作議題。
這是2019年之後，特朗普再度國事訪問英國。然而，本次訪英正值英國關稅制度引發的緊張局勢，其對英國鋼鐵工業等製造業的影響仍存在不確定性。同時，英國政府與主要製藥商在定價問題上持續存在緊張關係，美國政府則向製藥公司施壓，要求大幅降低美國處方藥的價格。
