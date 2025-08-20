沙特超級盃｜卡迪沙對陣吉達艾阿里　香港大球場上演歷史性首秀

卡迪沙隊(Al Qadsiah) 已完成備戰，即將在香港舉行的本屆沙特超級盃半決賽中迎戰吉達艾阿里（Al Ahli Saudi）。這是卡迪沙隊(Al Qadsiah) 首次躋身這項頂級賽事，其參賽本身便具有獨特的歷史意義，也讓球迷對球隊再創佳績滿懷期待。



米歇爾：尊重對手 全力拼搏

主教練米歇爾(Michel)對麾下球員迎戰吉達艾阿里（Al Ahli Saudi）的實力充滿信心，同時強調會尊重所有對手。他表示：「我們尊重每一支球隊，力求展現最佳水準。能夠晉級超級盃，是上賽季全隊付出巨大努力的結果，這激勵著我們繼續前進，在現有基礎上再創輝煌。」

主教練米歇爾(Michel)。

卡斯泰爾斯：將展現卡迪沙(Al Qadsiah)的實力

門將科恩·卡斯泰爾斯(Casteels)堅定表示球隊已做好應戰準備。他表示：「我們為賽事進行了充分準備，期待能與超級盃中的強隊同場競技，從這一歷史性的參賽時刻開始，證明我們的實力。」

門將科恩·卡斯泰爾斯(Casteels)

歷史性首秀

球員們希望這次歷史性的參賽能成為新的起點，讓俱樂部在未來的賽事中躋身頂尖行列。值得一提的是，卡迪沙隊憑借上賽季國王盃亞軍的身份獲得了本屆超級盃的參賽資格。

卡迪沙（Al Qadsiah）將於8月20日晚8時在半決賽中對陣吉達艾阿里（Al Ahli Saudi）。承辦賽事的香港大球場可容納4萬名觀眾，設施完備，曾成功舉辦多項國際體育賽事，將為本次沙特超級盃提供一流的場地保障。

球員正在訓練。

沙特超級盃登陸香港，以體育賽事為紐帶，促進了沙特與香港乃至整個亞洲地區的體育文化交流。賽事體現了香港足球總會與沙特阿拉伯足球聯合會之間的合作，同時也提升香港在國際體育領域的知名度和影響力，同時還為香港本地足球發展帶來新的契機，吸引更多青少年關注和參與足球運動。

沙特卡迪沙俱樂部

卡迪沙體育俱樂部是沙特一家歷史悠久的體育機構，1967年成立於東部省胡拜爾市。該俱樂部長期致力於推動沙特足球事業發展，歷史上為國家隊輸送了眾多傑出球員。

該俱樂部被球迷親切稱為「巴努·卡迪斯」，在東部省擁有廣泛群眾基礎。除男子足球外，俱樂部還設有女足、多個體育項目（含青年梯隊）、室內足球、青訓學院及多項社區發展計劃。