普京訪華期間住所擺滿公仔　拉夫羅夫：Labubu在哪？｜有片

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）上月底隨總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）訪華，接連參加在天津召開的上海合作組織峰會以及在北京舉行的盛大閱兵儀式。俄媒9月8日播出拉夫羅夫參觀普京在這期間住所的畫面，他當時在做room tour時，對房間中擺放公仔等裝飾感興趣，還好奇發問：「Labubu在哪？」



根據俄羅斯國家電視頻道「俄羅斯-1」（俄語：Россия-1）播出畫面，其中可見普京住所內一個小桌子上擺滿創意公仔，其中還有形似俄羅斯娃娃形狀的公仔排列桌上，不過卻並非由傳統木材製作，而是由象徵中國文化的瓷器與熊貓造型打造而成，十分精緻。

有隨行人員拿起其他裝飾物品欣賞，影片字幕可見有人建議拉夫羅夫帶走收藏，不過拉夫羅夫卻詢問起早前大熱的中國潮流公仔Labubu，顯示他對當前潮流也有一些認知。

圖為普京在2025年9月訪華期間住所一個放有公仔等裝飾的小桌子。（截圖自X@RT_com）

Labubu是由香港藝術家龍家昇於2015年創作的「The Monsters」系列中的一個精靈角色，其設計靈感來自於北歐神話，並首次出現在龍家昇的繪本《神秘的布卡》中。

圖為俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）隨普京在2025年9月訪華期間參觀他的住所，拉夫羅夫看見一個放有公仔等裝飾的小桌子，詢問labubu在哪。（截圖自X@RT_com）

這個嘴露尖牙、樣貌可愛的公仔，經內地潮流玩具公司泡泡瑪特（POP MART）製作發行的「港產國貨」，隨韓國偶像團體Blackpink旗下明星Lisa與其他知名藝人的購買與展示賺足外界目光，進而愈來愈受到公眾歡迎，引發「Labubu熱潮」。