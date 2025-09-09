iPhone 17 Air｜彭博社：三大弱點難爆賣　吸睛但性價比堪憂

蘋果秋季發布會定檔香港時間9月10日凌晨1點，按照以往的規律，蘋果公司將通過今次大會正式推出旗下新款手機——iPhone 17系列。彭博社專注報道蘋果新聞的知名科技記者古爾曼（Mark Gurman）就撰文指，儘管蘋果今次最新在iPhone17系列中推出新款式Air，但因機身尺寸限制，攝影鏡頭、電池容量以及性價比這三大弱點，恐怕很難成為買家首選。



雖然蘋果尚未在發布會前透露將推出哪些產品，但報道就預料將發布iPhone 17 Air型號，並斷言這款手機無疑是今次發布會的焦點。外界流傳蘋果將發布Air型號的新產品，並取代舊有的Plus型號。

古爾曼在文中對比已經推出Air型號的手提電腦MacBook以及平板電腦iPad，指iPhone 17 Air的產品定位面臨同樣的尷尬處境，即價格高於入門款的iPhone 17，但低於性能更好的iPhone 17 Pro。

報道強調，儘管採用可能薄至5.6mm的更薄機身設計，「可能是史上最薄的iPhone」，同時保留6.6吋的大螢幕，但卻是以將攝影鏡頭減少至一個與降低電池容量為代價。而輕薄的機身因不再新潮，或難取得買家的青睞，至少不會他們購買的首選。

蘋果秋季發布會於香港時間9月10日凌晨1點開始，圖為網傳iPhone 17 Pro系列的手機造型圖片。（X@appltrack）

古爾曼還補充，新款Air的新技術或許將為潛在的2026年的首款可摺疊iPhone與2027年的新版Pro型號鋪路。報道分析，電池容量和相機技術才是買家買新手機的動力，而今次發布會對於那些想要買到更實用手機的買家而言，iPhone 17、17 Pro或17 Pro Max是較明智的選擇。