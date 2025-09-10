民主黨發布新照片　愛潑斯坦手持巨額支票　笑指將女人賣給特朗普

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）再度陷入爭議，淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的遺產繼承人釋出一封附有特朗普簽名的露骨生日信已引起外界譁然，而最新發布的照片同樣震撼，只見愛潑斯坦手持一張有特朗普簽名的支票，以及一張暗示愛潑斯坦以22500美元（約17.5萬港元）的價格將一名女性「售予」特朗普的字條。



據《衛報》報道，美國眾議院監督委員會的民主黨人8日（周一）開始公布有關愛潑斯坦生日書中的細節。

在這張照片中，我們可以看見愛潑斯坦和海湖莊園的長期會員Joel Pashcow，以及第三個人，顯然是一名女性，其臉部被遮蓋。他們手持一張下方有特朗普簽名，發給愛潑斯坦的支票。

民主黨監督委員會指，照片來自Joel Pashcow，照片下方還有一張字條，內容如下：「傑弗裡（Jeffrey，愛潑斯坦的名字）早年就展現出金錢和女人的天賦！以22500美元（約17.5萬港元）的價格將已「完全折舊」的xx（名字被遮蓋）賣給唐納德·特朗普。」

圖說繼續寫道，愛潑斯坦「早年已展現出人際交往能力。 儘管我處理了這筆交易，但我沒有從這個女孩身上獲得任何金錢。」

報道指，支票上署名為「DJ Trump」，其簽名風格與他當時的大多數簽名不同。

《華爾街日報》報道指，這名女子是愛潑斯坦和特朗普在1990年代「曾有過交集」的對象。代表女子的律師表示，她已於1997年與愛潑斯坦斷絕關係，與愛潑斯坦和特朗普均無戀愛關係，並不認識Joel Pashcow，也對這封信一無所知。她稱這封信是「令人作嘔且深感不安的騙局」。