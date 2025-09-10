荷里活紅星等逾3500名歐美演藝界人士聯署　拒與以色列影業合作

歐美有超過3,500名演藝人員和製片人發起聯署，承諾不與涉及以色列壓迫巴勒斯坦的以國電影機構合作，署名者不乏荷里活紅星，包括包括愛瑪史東（Emma Stone）、Olivia Colman和泰達史雲頓（Tilda Swinton）等奧斯卡影后、飾演《變形俠醫》「浩克」（Hulk）的麥克雷法路（Mark Ruffalo）等人。



這份演藝人員簽署的承諾書中寫道：「在當前危機時刻，當許多政府正助長加沙的屠殺時，我們必須竭盡所能，打擊那些參與這場持續不斷、恐怖事件的人。」

承諾書稱：「國際法院——這一全球最高司法機構已裁定加沙地帶存在種族滅絕的合理風險，認定以色列對巴勒斯坦人的佔領與種族隔離政策屬於非法行徑。堅持人人平等、正義與自由是我們不可推卸的深刻道德責任。此刻，我們必須為巴勒斯坦人民遭受的苦難發聲。」

奧斯卡金像影后Olivia Colman。（《秘密入侵》劇集劇照）

簽署的影星還包括曾與甄子丹在《星球大戰外傳：俠盜一號》（The Star Wars: Rogue One）合作過的英國男星Riz Ahmed，以及在《沙丘瀚戰》飾演阿拉吉斯星球原住民Stilgar的Javier Bardem等人。以色列政府先前曾出面駁斥針對以色列機構的抵制呼聲，認為這是歧視行為。

2025年9月8日，多名奧斯卡影后、麥克雷法路、英國男星Riz Ahmed以及在《沙丘瀚戰》飾演阿拉吉斯星球原住民Stilgar的Javier Bardem等名人發起聯署，承諾拒絕與「參與對巴勒斯坦人民實施種族滅絕與種族隔離」的以色列電影機構及公司合作。（網頁截圖）

根據半島電視台，以色列在加沙殺害超過6.4萬名巴勒斯坦人，夷平加沙大部份領土。電影界同情巴勒斯坦人的聲浪愈來愈大，上周六，描述巴勒斯坦5歲女童2024年在加沙遭以軍殺害、按以巴衝突真人真事改編的反戰電影《The Voice of Hind Rajab》在威尼斯影展首映後贏得全場起立致意，獲時長約23分鐘的掌聲。這部影片的執行製作團隊中包括影星畢彼特（Brad Pitt）。