甲骨文與OpenAI據報達2.3萬億元算力協議　美媒：風險高賭博

美媒報道，OpenAI已與甲骨文公司（Oracle）簽署一項合約，將在大約5年內採購價值約3,000億美元（約2.3萬億港元）的算力。這筆交易是有史以來最大規模的雲端合約之一，投資數額遠遠超過OpenAI目前的收入。



據《華爾街日報》報道，OpenAI和甲骨文的合約將於2027年開始，而合約對雙方來說都是一場風險高的賭博。

OpenAI是一家持續虧損的新創公司，公司在6月透露其年營收約為100億美元（約779億港元），僅為其平均每年需支付600億美元（約4,673億港元）合約費用的五分之一。而甲骨文則將未來很大一部份收入主要押在OpenAI身上，並且可能需要舉債購買驅動資料中心運作所需的AI晶片。

2025年1月21日，美國總統特朗普聯同甲骨文聯合創始人埃里森、軟銀首席執行官孫正義和OpenAI首席執行官奧爾特曼召開記招，宣布5000億美元的AI投資大計「星際之門」。(Reuters)

OpenAI 多年來一直依賴微軟（MIcrosoft）獨家提供其運算能力，但近期因供應短缺問題而感到不滿，獲准尋找新的服務供應商。這間公司目前不斷面臨運算資源短缺的問題，這不僅阻礙產品推廣，也限制其建立新AI模型的進程。

圖為2025年1月21日，美國新任總統特朗普（Donald Trump）在白宮公布AI基建計劃，甲骨文（Oracle）聯合創辦人艾利森（Larry Ellison）出席及發表講話。（Reuters）

甲骨文在今年6月的一份文件中首次透露，已達成一項雲端服務協議，該協議將從2027年開始每年為其帶來超過300億美元（2.3萬億港元）的收入。