甲骨文股價飆40%　創辦人Larry Ellison超越Elon Musk登世界首富

因雲端業務表現理想，軟體服務供應商甲骨文（Oracle，美股編號ORCL）9月10日股價盤中暴升約40%，甲骨文的共同創辦人艾利森（Larry Ellison）也身家飛升，彭博社（Bloomberg）報道，其身家已飆漲至3930億美元（約3.06萬億港元），超越Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk），登頂世界首富。



甲骨文共同創辦人艾利森。（GettyImages）

報道指，在甲骨文公司9日公布超出預期的季度業績後，彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）顯示截至美國時間10日上午10時10分，艾利森的財富已經增加1,010億美元（7878億港元）。這也是該指數有史以來最大的單日漲幅。

艾利森的身家漲至3930億美元（約3.06萬億港元），超越馬斯克的3850億美元（約3萬億港元）。

甲骨文共同創辦人艾利森。（GettyImages）

甲骨文前一天盤後公布優於市場預期的上季財報，並預告未來還有更多成長動能，發布相當積極的雲業務展望，消息推動該公司股價大幅上升。

馬斯克是在2021年首度成為全球首富，後來一度被亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）及LVMH董事長阿諾特（Bernard Arnault）超越，去年他重登寶座，至今本來持續蟬聯逾300天。

2023年6月16日，馬斯克（Elon Musk）出席在法國巴黎凡爾賽門展覽中心參加致力於創新和新創企業的 Viva Technology 會議。（Reuters）

