Charlie Kirk遇刺｜疑槍手影片曝光　行兇前潛伏屋頂射擊後速遁走

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的盟友、31歲右翼名嘴查理柯克（Charlie Kirk，下稱柯克）9月10日在猶他州的猶他谷大學（Utah Valley University）演講時遇刺身亡。《紐約時報》核實兩段由不同人士影下的網傳影片，指有疑似是槍手在行兇前就埋伏在一棟建築樓頂，並在槍響後迅速起身逃離現場。截至目前，槍手仍在逃，動機未明。



報道引述錄下其中一段影片的Tanner Maxwell指，他當時在柯克演講帳篷的後方參加活動，而當他拿出手機錄影想要分享給朋友時，突然聽到槍響，現場一片混亂，觀眾四處逃離。他逃離現場後翻查影片時，意外發現竟然影下疑似槍手行兇後逃離現場的片段。

校方在事發後公布校內地圖，發言人指懷疑子彈來自柯克演講的露天劇場對面的建築Losee Center，而影片所顯示，有一個黑色身影在槍響後迅速從一棟建築樓頂逃走。

報道還引述另一段影片，當時槍擊案尚未發生，指疑似有人潛伏在一棟建築樓頂，而這位置正對柯克即將進行演講的露天劇場。猶他州公共安全部負責人在記者會上表示，擊斃柯克的武器槍聲由「較遠距離的屋頂」傳來。

Charlie Kirk是誰？

柯克過去十多年在各政治或校園活動上，一直表現活躍，吸引大量右翼支持者。他在去年的總統大選中，為特朗普吸引大量新選民，某程度上助後者勝出選舉。然而他本人也因時常在辯論或演講中發表爭議言論，而備受爭議。