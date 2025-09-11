Charlie Kirk遇刺｜政治暴力案頻生　美媒憂黑暗新常態：危險時刻

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的盟友、右翼名嘴查理柯克（Charlie Kirk）9月10日在猶他州的猶他谷大學（University of Utah Valley）出席活動期間遭槍殺。路透社指，這是美國日益激增的政治暴力事件的最新受害者。有美媒擔憂政治暴力成為新常態，《華爾街日報》在社論指，國家正處於危險時刻。



美國《政治報》（Politico）周三刊出題為《政治暴力的新黑暗常態仍震驚全國》的文章，美國議員把這種現象描述為「全新的黑暗常態」（a new and increasingly dark normal），呼籲阻止政治暴力和極端主義蔓延。

文章指，現在已經形成一種可怕的「美國模式」：對政治人物進行暴力攻擊，隨後政界發起譴責、要求反省，並誓言防止此類事件再次發生。

2025年9月10日，美國猶他州， 為美國右翼名嘴柯克（Charlie Kirk）遇刺後，人們聚集在猶他州議會大廈守夜祈禱。（Reuters）

但類似事件從未成功預防，在31歲的柯克周三頸部中槍死亡之前的不久，明尼蘇達州2名民主黨籍州議員及其配偶6月遭槍擊，造成2死2傷，死者為其中一對州議員夫婦。4月又有賓夕法尼亞州州長夏皮羅（Josh Shapiro）的官邸遭縱火，幸無人受傷。美國總統特朗普（Donald Trump）去年7月競選時遭槍擊的事件更是轟動全球。

在查理柯克被殺後，前亞利桑那州民主黨眾議員吉福茲（Gabby Giffords）在一份聲明中表示：「民主社會總是存在政治分歧，但我們絕不能讓美國成為一個以暴力應對這些分歧的國家。」

吉福茲本人曾在2011年被槍手射中頭部，險些喪命。她亦因傷辭去議員職務，目前她致力於倡導限制美國槍支使用權。

圖為前亞利桑那州民主黨眾議員吉福茲（Gabby Giffords）。她在2011年一次暗殺行動中被槍手射中頭部，因受傷而辭職 。（Getty Images）

《華爾街日報》刊出社論指，對國家來說，現在正處於危險時刻，它可能會陷入難以遏制的政治暴力循環。

文章談到美國社會的「護欄」正逐步瓦解，網絡興起意味幾乎所有內容不論多污穢都有市場，政治言論的聲調也達到前所未有的高度，雙方都聲稱輸掉下屆選舉意味美國末日，另一方常被描繪成犯嚴重錯誤，蓄意試圖摧毀國家、撕毀憲法，存在兩極化的現狀。

《政治報》也指，這些暴力已經成為美國政界的「背景噪音」，而這正是當前政治氛圍的徵兆，其特徵在於惡性部落主義（tribalism）與對政府機構日益加深的不信任感。